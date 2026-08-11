Se confirmó qué lesión tiene Marco Huamán: ¿Cuánto tiempo estará de baja en Alianza Lima?

Se lesionó en el partido ante Sport Boys. Tras los estudios correspondientes, se confirmó su lesión y ya se especulan tiempos de recuperación.

Alianza Lima informó a toda la opinión pública sobre la lesión que padece Marco Huamán. Tras no completar el partido ante Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, el lateral derecho se realizó los estudios correspondientes y se confirmó qué dolencia tiene. Ya se evalúan los tiempos de recuperación para su vuelta a las canchas.

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Según informó Alianza Lima de manera oficial, Marco Huamán tiene un “desgarro del ligamento peroneoastragalino anterior del tobillo derecho”. Por lo tanto, estará un tiempo importante fuera de las canchas. Así, será una baja sensible para Pablo Guede en los próximos partidos.

Cabe recordar, tal como también lo apuntó la institución ‘íntima’ en su comunicado, que el jugador sufrió una fuerte entrada (un pisotón de Luciano Nequecaur) por el que quedó tendido en el suelo y no pudo recuperarse. Así, salió del partido ante Sport Boys al minuto 10 de partido.

Comunicado oficial con el parte médico de Marco Huamán

El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente:

Durante el encuentro frente a Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, nuestro futbolista Marco Huaman sufrió una fuerte entrada que le impidió continuar con normalidad y debió abandonar el campo de juego.

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Los estudios médicos posteriores detectaron que Marco Huaman presenta un desgarro del ligamento peroneoastragalino anterior del tobillo derecho.

Actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación a cargo del área médica del club.

Alianza Lima continuará informando oportunamente sobre la evolución del futbolista y su retorno a las canchas.

Club Alianza Lima

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¿Cuánto tiempo estará de baja Marco Huamán en Alianza Lima?

Alianza Lima aclaró que Marco Huamán ya se encuentra bajo proceso de recuperación, aunque no especificó tiempos de retorno a las canchas. Tampoco aclaró el grado del desgarro en la zona afectada, por lo que no hay precisiones respecto a cuándo exactamente volvería a jugar el lateral derecho.

Según la periodista Fernando Huapaya en un mensaje en su cuenta de X (@FernandaHuapaya), se perderá las próximas tres fechas del Torneo Clausura como mínimo. Otras fuentes coinciden en que el tiempo de recuperación demandaría entre 3 y 4 semanas.

Fernanda Huapaya informó que Huamán estará tres semanas fuera (X @FernandaHuapaya).

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En tal caso, si esto ocurre así y Huamán vuelve para dentro de 4 semanas, se confirmaría que el desgarro sería leve, de grado I. Sin embargo, si es de un grado superior, el tiempo de recuperación demandará más de 4 semanas.

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