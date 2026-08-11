Alianza Lima cierra el mercado con un sólo refuerzo. En tanto, se cayó la negociación por Jhair Soto y, así, el conjunto blanquiazul cerró el plantel.

Pese a que parecía tener todo arreglado para su llegada, finalmente, Alianza Lima no pudo concretar el fichaje de Jhair Soto. Las negociaciones se cayeron en el último día del mercado en el fútbol peruano y, de esta manera, el defensor de 23 años se quedará en este Torneo Clausura 2026 en ADT.

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Durante los últimos días, varias fuentes informaron que entre Alianza Lima y ADT había un principio de entendimiento y que sólo había que ajustar algunos detalles para que Jhair Soto vista de blanquiazul. Se esperaba que el fichaje se defina este martes, pero todo se cayó.

Según informó el periodista Gerson Cuba en su cuenta de X, la operación se cayó porque el conjunto de Tarma solicitó un monto mayor al que se había acordado en un principio. Con este nuevo escenario, desde La Victoria decidieron dar por finalizadas las negociaciones.

Los detalles del pase frustrado de Jhair Soto a Alianza Lima (X @gersoncuba2603).

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A su vez, Soto deberá volver a presentarse en ADT cuando se había despedido del plantel y hasta retirado sus pertenencias debido a que el acuerdo estaba cerca. Ahora, el jugador volverá a trabajar bajo las órdenes del entrenador Francisco Usúcar.

Alianza Lima cerró su plantel para el Torneo Clausura 2026 con un solo refuerzo

Con la caída de las negociaciones por Jhair Soto, Alianza Lima no aceleró por ningún otro jugador. De esta manera, cerró su plantel para el Torneo Clausura 2026 donde buscará repetir el buen trabajo hecho en el Apertura donde se consagró ganador.

Así, Pablo Guede sólo cuenta con un refuerzo, que llegó en este mercado. Se trata de Nicolás Díaz, quien arribó como cedido desde Tijuana de México. En tanto, la única salida que se dio en el cuadro blanquiazul fue la del arquero Guillermo Viscarra, quien quedó libre y evalúa su futuro.

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El resto del plantel ‘íntimo’ continúa tal cual estuvo en el Torneo Apertura. Quedará por resolver qué pasará con los jugadores que terminan contrato a fin de este año 2026. Hay casos resonantes como los de Fernando Gaibor, Mateo Antoni, Esteban Pavez o Jesús Castillo, entre otros.

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