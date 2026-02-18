El portero boliviano Guillermo Viscarra atraviesa un momento complicado en Alianza Lima, luego de confirmarse que sufrió un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho, lesión que lo mantendrá fuera de las canchas aproximadamente un mes más.

El arquero íntimo no ocultó lo difícil que ha sido este proceso lejos del campo. “Es muy feo estar afuera y por eso estoy haciendo todo, tratando de ser lo más profesional posible con mi recuperación. Doble turno, cámara hiperbárica, trabajando todo el día con la gente del club”, declaró, evidenciando su compromiso para volver lo antes posible.

Viscarra también destacó el respaldo constante del área médica de la institución. “La verdad hay que agradecerle al cuerpo médico que está todo el tiempo pendiente. Y bueno, esperemos que los tiempos se puedan acortar”, agregó, con la esperanza de regresar antes de lo previsto si la evolución es favorable.

Finalmente, el arquero cerró con un mensaje de confianza hacia sus compañeros: “Estamos motivados para volver a conseguir tres puntos dentro de casa”, dejando claro que, aunque no pueda aportar desde el arco, sigue siendo una voz de apoyo en el vestuario blanquiazul y lo será este viernes ante Sport Boys.

Alianza Lima se juega la vida ante Sport Boys

En medio de su recuperación, el guardameta Guillermo Viscarra también se refirió al delicado momento deportivo que atraviesa Alianza Lima, especialmente en la antesala del duelo ante Sport Boys por la Liga 1.

“Como te digo, uno siempre quiere estar para ayudar al equipo. Pero bueno, el equipo sin duda el viernes va a hacer un gran partido y Dios quiera podamos volver a la victoria”, comentó con optimismo, respaldando al plantel pese a la crisis reciente.

Así comunicó Alianza Lima su partido ante Sport Boys. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuántos años tiene el portero Guillermo Viscarra?

El portero Guillermo Viscarra tiene 33 años, es boliviano y juega actualmente en Alianza Lima de Perú.

¿Hasta cuándo el portero Guillermo Viscarra tiene contrato con Alianza Lima?

El portero Guillermo Viscarra tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, recordando que fichó por el cuadro íntimo en enero del 2025.

Datos claves

Guillermo Viscarra sufre un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho.

La lesión mantendrá al portero fuera de las canchas por un mes aproximadamente.

Alianza Lima enfrentará a Sport Boys este viernes por el torneo de la Liga 1.

