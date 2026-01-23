Giro inesperado: Denunciante por abuso sexual habría intentado sobornar a Zambrano, Trauco y Peña

El caso que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña continúa sumando nuevos elementos que podrían cambiar el rumbo de la investigación. Luego de la denuncia por presunto abuso sexual presentada por una joven argentina de 22 años, ahora surgió una versión que introduce un giro inesperado en el proceso.

Durante el programa de YouTube ‘Doble Punta’, el periodista deportivo César Vivar reveló información sensible que, según precisó, debe manejarse en estricto condicional, ya que se trataría de hechos previos a la formalización de la denuncia.

Se reveló un presunto intento de intercambio económico

En su intervención, Vivar señaló que existirían indicios de comunicaciones directas entre la denunciante y los futbolistas involucrados antes de que el caso llegara a las autoridades argentinas.

“Tengo algo más, pero tengo que manejarlo en condicional. Existirían llamadas y mensajes de WhatsApp de teléfonos argentinos que han sido recibidos por estos tres futbolistas solicitando un intercambio económico antes de la denuncia. Es muy delicado, pero existirían evidencias de este tipo”, afirmó el periodista.

De acuerdo con esta versión, la joven habría intentado obtener una suma de dinero antes de presentar la denuncia formal, lo que, de confirmarse, podría convertirse en un punto clave dentro del proceso legal que se viene desarrollando.

Un caso que sigue bajo investigación

Como se recuerda, los hechos denunciados habrían ocurrido días atrás en Uruguay, durante la estadía de Alianza Lima en el marco de la Serie Río de la Plata, específicamente dentro del hotel de concentración del equipo.

Desde que se hizo pública la noticia, el club ‘íntimo’ separó de manera indefinida a Zambrano, Trauco y Peña, mientras las autoridades competentes continúan con las diligencias correspondientes.

Por ahora, la información difundida por César Vivar no ha sido confirmada oficialmente y se mantiene como una versión periodística en evaluación, en un caso que sigue generando repercusión tanto en el ámbito deportivo como judicial. Las próximas horas y el avance de las investigaciones serán determinantes para esclarecer lo ocurrido.

DATOS CLAVES

El periodista César Vivar reveló presuntos mensajes solicitando un intercambio económico antes de la denuncia formal.

Carlos Zambrano, Trauco y Peña habrían recibido llamadas desde teléfonos argentinos según la versión periodística.