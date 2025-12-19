Carlos Zambrano amenazó a Lionel Messi en la previa de la Noche Blanquiazul: “Partido no amistoso”

Alianza Lima ya tiene definido a su rival para la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El cuadro ‘íntimo’ se enfrentará a 2 de Mayo de Paraguay, dando inicio a lo que será su recorrido internacional el próximo año.

Previo a dicho compromiso, los ‘blanquiazules’ tendrán un desafío de alto nivel en la Noche Blanquiazul 2026, enfrentando a Inter Miami. El equipo de Lionel Messi, vigente campeón de la MLS, regresará a Perú para ser el rival en la presentación del elenco dirigido por Pablo Guede.

Carlos Zambrano se refirió al duelo ante Inter Miami

Durante una reciente conferencia de prensa, Carlos Zambrano fue consultado sobre lo que será el enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026.

“Es un partido muy importante para el club, para celebrar nuestros 125 años. Por más que Messi sea la cara del Inter, ellos vienen con un plantel de mucho renombre y es un gran termómetro para empezar el 2026 de la mejor manera”, expresó en primera instancia.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Será un partido duro, pero un lindo espectáculo para la gente. Será una experiencia única para los hinchas aliancistas, que verán a uno de los mejores jugadores del mundo”.

¿Qué dijo sobre enfrentar a Lionel Messi?

Por otro lado, Carlos Zambrano destacó que, aunque el duelo frente a Inter Miami sea de carácter amistoso, será fundamental afrontarlo con mucha responsabilidad.

“Lo vamos a asumir como un partido no amistoso, porque es una vitrina muy grande para muchos compañeros. Además, tampoco te puedes relajar ni tomar un partido amistoso contra estas figuras, sino te pintan la cara. Fuera de eso, tenemos un gran plantel y le podemos hacer partido a cualquiera. Para comenzar un buen año, tendríamos que ganar ese partido”, señaló.

Por último, el zaguero nacional señaló que el desempeño de Alianza Lima en la temporada 2025 no fue negativo, pese a no haber alcanzado el campeonato y finalizar como Perú 4.

“Los inicios de temporada son lindos porque llegas con mucha ilusión. El 2025 tampoco es que haya sido tan malo, simplemente que lo acabamos mal y siempre se resalta lo último”, sentenció.

