Desde Colombia se conoció la respuesta de Deportivo Cali de llegada de Pedro Gallese a Alianza Lima

El pasado fin de semana se pudo conocer que Pedro Gallese está muy cerca de volver al Perú. Su destino no sería otro que Alianza Lima para el Torneo Clausura. Esto es lo que muchos hombres de prensa dieron a conocer; no obstante, se ha dado otra versión en Colombia.
Pero su llegada no sería tan fácil o por lo menos así dio a conocer el periodista Alexis Rodríguez. El hombre de prensa confesó que por lo pronto no hay acuerdo con la directiva de Deportivo Cali. Incluso, la intensión que tiene el cuadro caleño es hacer respetar el contrato del portero de la Selección Peruana.
“Deportivo Cali no tiene conocimiento de esto (Interés de Alianza por Gallese). Pedro tiene contrato con nosotros por un año y medio más; hay total conformidad y voluntad de cumplirlo a cabalidad”, expuso el periodista en sus redes sociales.
De igual forma el comunicador informó la estrategia de Alianza Lima para poder fichar a Pedro Gallese. Lo que están buscando es conseguir que el guardametas pueda rescindir su contrato y así pueda llegar libre. Sin embargo, esto no sería tan sencillo como se podría pensar. “Alianza lo quiere gratis, eso no va a pasar y el propio arquero se lo dejó claro al equipo“.
Situación de Pedro Gallese (Foto: X).
Alianza Lima contra las cuerdas
Según lo que informan en Colombia, el cuadro de Alianza Lima tendría que soltar dinero para poder contar con los servicios de Pedro Gallese. Pero eso es lo que está evitando, pero al tener contrato vigente por ahí se termina complicando todo.
Hay que mencionar que los ‘Blanquiazules’ dejaron ir a Guillermo Viscarra, hombre que ocupaba una plaza de extranjero. Pero que también era el segundo guardametas del conjunto victoriano. Ahora que se fue todo se le complica al elenco de Matute. Al quedarse sin suplente y ante una posible lesión o suspensión de Alejandro Duarte solo se quedan con Ángel De la Cruz.
𝑬𝒔𝒕𝒂́ 𝒔𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒂́ 𝒕𝒖 𝒄𝒂𝒔𝒂. 💙👏🏾 pic.twitter.com/SHHONMK0xP— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 20, 2026
Datos Claves
- Pedro Gallese tiene contrato por un año y medio con Deportivo Cali.
- Alianza Lima busca fichar gratis al portero mediante la rescisión de su contrato.
- Guillermo Viscarra dejó Alianza Lima, quedando solo Alejandro Duarte y Ángel De la Cruz.