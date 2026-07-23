Deportivo Cali responde con todo ante la supuesta salida de Pedro Gallese para Alianza Lima

Pedro Gallese es el hombre del momento para el mundo Alianza Lima. El fichaje estaba al caer decían. Pero esto contestaron en Deportivo Cali.

Las versiones mediáticas que daban por hecho el inminente regreso de Pedro Gallese al fútbol peruano chocaron de frente contra una contundente respuesta emitida desde Colombia. La directiva y el comando técnico de Deportivo Cali salieron al paso para cortar de raíz los rumores que envolvían al guardameta de la selección peruana.

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El rumor que ilusionaba a la hinchada de Alianza Lima

En los últimos días, las informaciones alrededor de Alianza Lima daban por sentado que el traspaso del ‘Pulpo’ estaba prácticamente al caer para reforzar el plantel blanquiazul. En el entorno victoriano trascendió que ya existía un principio de acuerdo en los términos personales con el arquero y que su desvinculación del fútbol colombiano era solo cuestión de trámite.

Pedro Gallese jugó en Alianza Lima la temporada 2019. (Foto: X).

La expectativa en La Victoria alcanzó su punto más alto debido a que diversos reportes locales aseguraban una salida fluida para el jugador. Se asumía que la negociación avanzaría sin mayores obstáculos para concretar su ansiado retorno a Matute en este mercado de pases.

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La contundente respuesta de Rafael Dudamel

Sin embargo, el escenario dio un giro drástico tras la última rueda de prensa ofrecida por el entrenador de Deportivo Cali, Rafael Dudamel. El estratega venezolano tomó la palabra ante los medios de comunicación para apagar drásticamente el entusiasmo generado en la prensa peruana y fijar la postura oficial de su club.

“Ellos deben pagar la cláusula, lo saben en el club peruano. Pedro es intransferible en este mercado”, sentenció de forma tajante el director técnico del conjunto ‘azucarero’.

La pelota queda en la cancha de Alianza Lima

Con esta categórica declaración, la institución colombiana dejó en claro que no facilitará una rescisión de contrato ni aceptará negociaciones bajo condiciones favorables. Para el proyecto deportivo de Cali, Gallese es considerado un pilar insustituible y la figura principal de su plantilla actual.

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🚨”ELLOS DEBEN PAGAR UNA CLÁUSULA, PEDRO ES INTRANSFERIBLE” 🟢



El DT azucarero Rafael Dudamel, habló sobre las versiones en Perú de una salida de Pedro Gallese al Alianza Lima.



Vía @Gomez_Nia pic.twitter.com/J1Gj5nz1aQ — Sportsfansco (@sportsfanscali) July 23, 2026

Ante este panorama de última hora, la directiva de Alianza Lima queda contra las cuerdas y con las opciones bastante reducidas. La única vía real para concretar el fichaje del golero nacional será realizar un esfuerzo económico extraordinario y desembolsar el monto total de la cláusula de rescisión.

DATOS CLAVE

Rafael Dudamel declaró que Pedro Gallese es intransferible en Deportivo Cali.

Alianza Lima deberá pagar la cláusula de rescisión para concretar el fichaje.

Deportivo Cali descartó una salida negociada del guardameta de la selección.