Dónde ver EN VIVO amistoso Alianza Lima vs. Palestino: hora, canales de TV y streaming online

Alianza Lima y Palestino se enfrentan esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva. Conoce los detalles del amistoso para seguirlo desde cualquier locación.

En plena competencia de la fecha FIFA, distintos equipos del fútbol peruano realizan una especie de mini pretemporada para optimizar las condiciones físicas y hoy es Alianza Lima quien tendrá una buena prueba de fuego. Así es, los victorianos enfrentarán a Palestino de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva y a continuación conoce todos los detalles necesarios de la transmisión oficial.

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Es importante tener en cuenta que Alianza Lima viene realizando sus entrenamientos en Cieneguilla con la mirada puesta en enfrentar lo que resta del Torneo Clausura 2026 de la mejor manera. La intención es ser campeón nacional, así que Pablo Guede tomará el amistoso internacional de esta noche como un banco de prueba para seguir afianzando la idea de juego en el equipo.

Por otro lado, Palestino representa ser un buen rival para los blanquiazules al ser uno de los equipos más competitivos del fútbol sureño. Estando en la quinta posición en la Liga de Primera de Chile con 36 puntos, también buscarán protagonizar el encuentro de hoy en el barrio de Matute. Es así que estamos a pocas horas de presenciar un trámite emocionante para los aficionados.

¿A qué hora se juega el amistoso internacional entre Alianza Lima vs. Palestino?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:00 | España

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¿Dónde ver el amistoso internacional entre Alianza Lima vs. Palestino?

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports| Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

Posibles alineaciones del amistoso internacional entre Alianza Lima vs. Palestino

Alianza Lima | Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Nicolás Díaz, Cristian Carbajal, Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Alan Cantero, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

Palestino | Sebastián Pérez; Antonio Ceza, Dilan Zúñiga, Enzo Roco, Bryan Carrasco; Dylan Glaby, Sebastián Gallegos, Joe Abrigo, César Munder; Marcelo Eggel y Ronnie Fernández. DT: Guillermo Farré.

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