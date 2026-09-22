Alianza Lima confirmó amistoso ante Palestino: y prepara otro duelo internacional contra un grande

Amistoso confirmado para Alianza Lima contra Palestino. Pero Pablo Guede no se queda tranquilo, está pidiendo un partido internacional extra.

Alianza Lima aprovecha al máximo la pausa de la competición oficial para afinar detalles en su funcionamiento. El comando técnico liderado por el argentino Pablo Guede no quiere regalar un solo día de trabajo y busca corregir errores tácticos antes del reinicio del campeonato.

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El estratega blanquiazul solicitó expresamente a la directiva pactar encuentros con rivales del exterior. Esta exigencia responde a la intención de elevar la intensidad del plantel y sostener el ritmo competitivo que exige el tramo decisivo del certamen local.

Alianza Lima jugará con Palestino, novedad adelantada por Gerson Cuba. (Foto: X).

Palestino será el primer examen internacional

En respuesta al pedido de Pablo Guede, la administración victoriana concretó el primer amistoso de este receso. El rival confirmado es Palestino de Chile, cuadro con el que chocará para medir fuerzas y probar variantes en todas sus líneas.

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El duelo frente al conjunto chileno se disputará el miércoles 30 de septiembre en horario nocturno en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). Este compromiso servirá además para dar rodaje a futbolistas que vienen sumando pocos minutos en la temporada.

Emelec en el radar para un segundo amistoso

No obstante, las gestiones en La Victoria continúan para sumar un choque adicional de jerarquía internacional. El periodista Gerson Cuba precisó que la directiva blanquiazul mantiene abierta la negociación para enfrentarse a Emelec de Ecuador.

El cuadro eléctrico recibió la invitación formal y cuenta con toda la predisposición para viajar al Perú a disputar el cotejo. Sin embargo, la confirmación oficial depende de la logística de fechas debido al contexto político local.

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Alianza Lima presentó su amistoso contra Palestino. (Foto: X).

Las elecciones peruanas definen la fecha final

El principal obstáculo para concretar el cruce ante el gigante ecuatoriano es la proximidad de las Elecciones Regionales y Municipales. Este evento nacional restringe las garantías de seguridad y la realización de espectáculos masivos en el país.

Frente a esta situación, la directiva de Alianza Lima evalúa el calendario a contrarreloj para reacomodar la fecha del choque. El objetivo victoriano es disputar el partido bajo las normativas vigentes y contar con el respaldo de la hinchada en las tribunas.

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