Pablo Guede volvió a poner el foco sobre Sergio Peña en Alianza Lima y esta vez lo hizo con un tono que sorprendió a propios y extraños. El técnico argentino se refirió nuevamente al volante peruano y recordó el blooper que se volvió viral en el partido ante Unión, una jugada que generó burlas, críticas y debate entre los hinchas blanquiazules.

Publicidad

Publicidad

Lejos de dramatizar, Guede optó por la naturalidad: “Me reí de ese video, es una cuestión de fútbol”, señaló el entrenador, bajándole el perfil a una acción que rápidamente circuló por redes sociales y fue utilizada como argumento para cuestionar el rendimiento de Peña en este inicio de temporada.

El DT de Alianza fue más allá y buscó respaldar públicamente al mediocampista, consciente del peso que tiene llevar la camiseta ‘10’ y de la presión que rodea a un jugador llamado a ser conductor del equipo. “Hablé con él y es un gran profesional”, afirmó Guede, marcando distancia de las críticas más duras.

Internamente, el comando técnico considera que Sergio Peña atraviesa un proceso de adaptación, tanto al sistema como a las exigencias del nuevo Alianza Lima que se está construyendo. El error ante Unión no cambia la evaluación global que tiene Guede sobre el futbolista, a quien sigue viendo como una pieza importante.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Qué dijo Pablo Guede sobre Sergio Peña?

Pablo Guede intentó blindar a Sergio Peña en un momento sensible. El blooper quedó atrás para el DT, pero el verdadero desafío recién empieza: responder en la cancha, recuperar protagonismo y demostrar que puede ser el cerebro que Alianza Lima necesita para competir en serio durante la temporada 2026.

ver también Alianza Lima llegó a un acuerdo sobre el fichaje de Bryan Reyna y causó una gran sorpresa en Perú

Sin embargo, el contexto no es menor. Peña viene de ser cuestionado por exfutbolistas, hinchas y analistas, y cada acción suya es observada con lupa. El respaldo del entrenador aparece como un mensaje directo al vestuario, pero también como una advertencia: la confianza existe, pero el margen se acorta.

Publicidad

Publicidad

Peña entrenando con Alianza. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuántos años tiene Sergio Peña?

Sergio Peña tiene 30 años, es peruano, juega de volante y su actual club es Alianza Lima.

¿Hasta cuándo Pablo Guede tiene contrato en Alianza Lima?

El técnico argentino Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, según la información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Pablo Guede aseguró haberse reído del blooper viral de Sergio Peña ante Unión.

Publicidad

Publicidad

El técnico de Alianza Lima respaldó a Sergio Peña considerándolo un “gran profesional”.