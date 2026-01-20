La novela de Bryan Reyna sumó un capítulo definitivo. El extremo peruano de 27 años quiere salir de Belgrano, pero Alianza Lima tomó una decisión firme y final: el atacante no llegará a La Victoria en la temporada 2026.

La situación de Reyna en Argentina no es la mejor. El futbolista busca continuidad y protagonismo, algo que no ha logrado consolidar en Belgrano, y por eso su nombre volvió a sonar con fuerza en el mercado peruano. Sin embargo, pese a que su perfil generaba expectativa en un sector de la hinchada, Alianza decidió bajarse definitivamente de la carrera.

Según el entorno blanquiazul, la decisión responde a una planificación deportiva ya definida. El club considera que la posición de extremo no es prioritaria y que las “balas” del mercado están apuntadas a otros puestos estratégicos, especialmente pensando en el armado del equipo para competir en Liga 1 y torneos internacionales.

Además, en Matute no convencen algunos factores claves: costo de la operación, irregularidad reciente y encaje táctico dentro de la idea del comando técnico. Alianza apuesta por perfiles más específicos y por jugadores que lleguen con un rol claro e inmediato, algo que en el caso de Bryan Reyna no estaba garantizado.

Bryan Reyna jugando en Belgrano. (Foto: Belgrano)

¿Alianza Lima fichará a Bryan Reyna?

Alianza Lima cierra la puerta de manera definitiva, incluso si Bryan Reyna logra destrabar su salida de Belgrano. No se trata de una negociación en pausa ni de una espera estratégica: el club ya comunicó internamente que Reyna no está en los planes 2026.

Así, el futuro de Bryan Reyna deberá resolverse lejos de La Victoria. Mientras el extremo peruano acelera gestiones para dejar el fútbol argentino, Alianza Lima sigue firme en su hoja de ruta, dejando en claro que no todos los nombres mediáticos encajan en su proyecto deportivo.

Bryan Reyna cuando jugaba en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuántos años tiene Bryan Reyna?

Bryan Reyna tiene 27 años, es peruano, juega de extremo y actualmente defiende la camiseta de Belgrano de Córdoba.

¿Hasta cuándo Bryan Reyna tiene contrato con Belgrano?

Bryan Reyna tiene contrato con Belgrano hasta diciembre del 2026, tras ser fichado en enero del 2024.

Datos claves

Alianza Lima descartó definitivamente el fichaje de Bryan Reyna para la temporada 2026.

Bryan Reyna busca salir de Belgrano debido a su falta de continuidad en Argentina.

La decisión responde a planificación deportiva, costos y dudas sobre su encaje táctico.

