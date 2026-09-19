El jugador más criticado por los hinchas pese a la victoria ante ADT: “Desde que vio a Messi no jugó más”

Alianza Lima ganó, pero hubo críticas a varios futbolistas. El que más comentarios negativos recibió fue titular, pero no encuentra la regularidad. Mira lo que le dijeron.

Alianza Lima ganó un partido importante para terminar la mala racha en Liga 1. Por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, le ganó 2-0 a ADT por los goles de Marco Huamán y Eryc Castillo. Pese a este buen resultado, las críticas de los hinchas no se hicieron esperar debido a algunas actuaciones irregulares en cancha.

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En la red social X (Twitter), hubo varios jugadores que fueron tendencia debido a los comentarios negativos como los casos de Fernando Gaibor o hasta Kevin Quevedo, quien jugó por primera vez en este Torneo Clausura. Pero el jugador más criticado por el hincha de Alianza Lima fue Alan Cantero.

De acuerdo al portal especializado Sofascore, en cuanto a valoración, Cantero fue uno de los tres futbolistas de Alianza Lima, que no superó los 7 puntos. Quedó con 6.9 de puntuación, mientras que Gaibor y Federico Girotti tuvieron 6.7 y quedaron como los peores.

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¿Qué significa esto? Pese a la buena actuación del equipo de Pablo Guede (Sofascore valoró el rendimiento general en 7.29 puntos), hubo algunos jugadores que no brillaron. Este es el caso de Cantero, quien sigue en la irregularidad, pese a las oportunidades que ha tenido en esta temporada.

Las críticas de los hinchas de Alianza Lima contra Alan Cantero

El partido del exfutbolista de Godoy Cruz alternó buenas y malas. Empezó tirándose muy centralizado, pero mejoró cuando llevó su juego a las bandas. De todas maneras, sigue sin ser el jugador que supo destacar en la temporada pasada y que llevó al club a comprar su ficha.

Para los hinchas, hubo un punto de inflexión en el rendimiento de Cantero y tiene que ver con un partido amistoso. Fue en la Noche Blanquiazul, en enero de este 2026, cuando Alianza Lima enfrentó a Inter Miami y el jugador argentino quedó maravillado con Lionel Messi, su ídolo.

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Precisamente, esto habría cambiado por completo al volante ofensivo. Por eso, los hinchas, entre las críticas, mencionan este partido como algo negativo. “Cantero vio a Messi y no jugó más“, tiró un hincha en la red social X. No fue el único comentario referido a esta situación.

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Que horrible es Cantero, y pensar que si lo veía Messi se lo llevaba el Inter de Miami decían por ahí. pic.twitter.com/9611t8NAPv — Robin (@Robin_Hood911) September 19, 2026

Por supuesto, además de la mención a ese partido y el encuentro con el campeón del mundo argentino, no faltaron las críticas directas. En este sentido, hubo mucho insulto contra el volante-extremo de Alianza. “Burro” y “basura de jugador” han sido de las más fuertes (que no incluyen puteadas).

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¿Cuánto pagó Alianza Lima por Alan Cantero?

La cifra oficial de la compra de parte de la ficha de Alan Cantero por parte de Alianza Lima no ha sido informada. Sin embargo, ha trascendido, de acuerdo a varias fuentes, que el conjunto de La Victoria pagó alrededor de 600 mil dólares por el 80 por ciento del pase del jugador a inicios de este 2026. Firmó un contrato por las próximas tres temporadas, es decir, hasta diciembre de 2028.

DATOS CLAVE

Alianza Lima ganó 2-0 a ADT con goles de Marco Huamán y Eryc Castillo.

a ADT con goles de Marco Huamán y Eryc Castillo. Alan Cantero obtuvo 6.9 puntos de valoración en Sofascore durante el Torneo Clausura 2026.

de valoración en Sofascore durante el Torneo Clausura 2026. 600 mil dólares pagó Alianza por el 80% del pase de Cantero hasta 2028.