Alianza Lima impide que salga un jugador que estaba buscando club en Liga 1, para jugar más. Se trata de un campeón del Torneo Apertura 2026.

Las oficinas de Matute arden en el inicio del Torneo Clausura 2026. Aunque Josué Estrada tenía prácticamente las maletas hechas para dejar Alianza Lima, la directiva íntima dio un golpe de timón de último minuto para asegurar su permanencia.

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El polivalente defensor blanquiazul se encontraba analizando propuestas para cambiar de aires en esta segunda mitad del año. La intención del futbolista era sumarse a otro proyecto donde pudiera gozar de la continuidad que tanto anhela.

¡SE QUEDA! Josué Estrada no se mueve de Alianza Lima. El defensa estaba buscando opciones para salir a préstamo en el Torneo Clausura, sin embargo, el club no quiere que salga del plantel y ahora le toca al jugador seguir luchando en busca de minutos. https://t.co/UhdVrpP2Bc — José Varela (@theatharis) June 16, 2026

El futuro de Josué Estrada en Alianza Lima

A pesar de los deseos del futbolista por tener más rodaje, la directiva blanquiazul tomó una postura firme sobre su situación contractual. Las ofertas que manejaba el entorno del zaguero peruano fueron descartadas por la institución.

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Según reveló el periodista José Varela en el programa Modo Fútbol de Linkeados, el panorama del defensor dio un giro inesperado. El club dueño de su pase decidió frenar cualquier tipo de negociación de forma definitiva.

La revelación sobre Josué Estrada

El reconocido comunicador soltó la primicia que aclara el panorama en las oficinas del cuadro de La Victoria. Varela detalló con precisión las razones por las cuales el zaguero continuará vistiendo la camiseta íntima.

“¡SE QUEDA! Josué Estrada no se mueve de Alianza Lima. El defensa estaba buscando opciones para salir a préstamo en el Torneo Clausura, sin embargo, el club no quiere que salga del plantel y ahora le toca al jugador seguir luchando en busca de minutos”, precisó el periodista José Varela en Linkeados.

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Josué Estrada se mantendrá en Alianza Lima. (Foto: Paloma Del Solar).

Las razones de Pablo Guede para frenar su salida

La decisión de retenerlo responde directamente a la gran polivalencia que el futbolista ofrece dentro del terreno de juego. Estrada se destaca por su capacidad para desempeñarse con éxito tanto de lateral derecho como de defensa central.

Esta versatilidad es un recurso muy valorado por el director técnico Pablo Guede en su pizarra táctica. Con la permanencia asegurada, el estratega argentino mantendrá una pieza clave en la planificación deportiva para pelear por el campeonato nacional.

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