Alianza Lima está manejando una situación donde el protagonista es Federico Girotti. Quien podría salir hacia un cuadro grande de Sudamérica.

Las alarmas se encendieron en La Victoria ante la posibilidad de perder a una de sus principales cartas ofensivas para el resto de la temporada. Federico Girotti, el atacante argentino por quien la institución íntima realizó una importante inversión de 1.5 millones de dólares a Talleres de Córdoba, está nuevamente en la mira de un gigante del continente.

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Olimpia pelea nuevamente por Federico Girotti

Desde Paraguay, el Club Olimpia ha vuelto a la carga con fuerza para intentar gestionar el fichaje del exdelantero de River Plate y San Lorenzo. Según pudo conocer Bolavip, con información de primera mano, el interés del cuadro paraguayo se ha reactivado debido a un pedido expreso de su actual director técnico, Martín “Vitamina” Sánchez.

Alianza Lima podría perder a Federico Girotti en el Torneo Clausura. (Foto: X).

El estratega de Olimpia conoce a la perfección las capacidades de Girotti y lo ha definido como su prioridad absoluta para comandar el ataque en el segundo semestre de la temporada. Aunque tiempo atrás el propio futbolista decidió frenar su llegada al fútbol guaraní, esta nueva ofensiva institucional vuelve a poner en duda su continuidad en Alianza Lima.

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El freno de Alianza Lima ante la sensible baja de Luis Ramos

La directiva de Alianza Lima mira esta situación con mucha cautela y, de momento, ha decidido poner un freno rotundo a cualquier tipo de negociación con el cuadro paraguayo. La principal razón de la institución íntima pasa estrictamente por la delicada situación que atraviesa su plantilla en la zona ofensiva.

La lesión de Luis Ramos ha encendido las alarmas en el club, ya que su ausencia prolongada reduce drásticamente las opciones en el ataque blanquiazul. Dejar ir a Federico Girotti en este panorama dejaría al plantel completamente desprotegido, privándolo de una pieza clave para afrontar la exigente segunda mitad del año.

Días claves para Federico Girotti y el esquema de Pablo Guede

La posible salida del atacante argentino obligará a replantear la estrategia deportiva del club, donde la lectura previa de los partidos será fundamental. Perder a un jugador de este calibre significaría quedarse sin un delantero titular o suplente de peso, dependiendo de la planificación que le dé a los encuentros Pablo Guede como entrenador.

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Son días completamente definitivos en las oficinas íntimas para resolver el futuro inmediato del atacante cordobés, quien mantiene un vínculo vigente con el cuadro de La Victoria. Con la propuesta de Olimpia sobre la mesa y la urgencia de Alianza Lima por cuidar sus piezas, la decisión final marcará el rumbo del equipo en el torneo.

DATOS CLAVE

Federico Girotti es el fichaje prioritario del entrenador Martín Sánchez para Club Olimpia.

1.5 millones de dólares invirtió Alianza Lima para fichar al delantero desde Talleres.

Alianza Lima frenó la salida del atacante tras la lesión sufrida por Luis Ramos.