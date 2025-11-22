Movimiento sorpresa en la Liga 1: Alianza Lima quiere cerrar a jugador de la Selección Peruana como su refuerzo bomba

Alianza Lima prepara un golpe inesperado en el mercado de la Liga 1 y ya tiene en la mira a una de las nuevas apariciones de la Selección Peruana. Se trata de Cristian Carbajal, el lateral zurdo que acaba de debutar con la Bicolor y que ha llamado la atención por su proyección, agresividad defensiva y capacidad para recorrer toda la banda.

Publicidad

Publicidad

La búsqueda no es casual. En Alianza Lima asumen que la llegada de Cristian Carbajal provocará un incentivo pues peleará el puesto con Miguel Trauco. Además, el lateral izquierdo tiene el perfil que quiere el club: joven, potente, moderno y con margen de crecimiento.

La noticia la brindó el periodista Diego Rebagliati. El hombre de prensa aseguró que Alianza Lima hará la oferta por el jugador de Sport Boys: “Van a traer un lateral izquierdo para que le haga competencia a Trauco. Lo van a ir a comprar a Carbajal. Se lo van a ir a comprar al Sport Boys”.

Si las negociaciones avanzan como espera la dirigencia íntima, Cristian Carbajal podría convertirse en el primer gran fichaje de la temporada 2026. En La Victoria creen que este movimiento puede cambiar por completo el panorama del equipo para el próximo año y devolverle solidez a un sector que lo necesita con urgencia.

Publicidad

Publicidad

Cristian Carbajal jugando pars Sport Boys. (Foto: Getty Images)

¿Alianza Lima quiere fichar a Cristian Carbajal?

Alianza Lima prepara la compra de Cristian Carbajal, actual lateral izquierdo de Sport Boys. La noticia fue confirmada por el periodista Diego Rebagliati, que reveló que el cuadro íntimo tiene toda la intención de pagar por el jugador de 26 años.

ver también Ibai explotó las redes: Eligió al más grande del Perú entre Universitario, Alianza y Cristal

El debut de Cristian Carbajal con Perú generó comentarios positivos en el comando técnico de la Selección, y ese factor ha acelerado todo. Su lectura defensiva, su personalidad para salir jugando y su capacidad para romper líneas lo convirtieron en una opción atractiva para reforzar un sector donde Alianza Lima ha tenido dificultades en los últimos años.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima tiene en la órbita a Cristian Carbajal. (Foto: Selección Peruana)

¿Cuánto vale Cristian Carbajal actualmente?

Cristian Carbajal vale 350 mil euros actualmente, según el informe oficial de Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Cristian Carbajal tiene contrato con Sport Boys?

Cristian Carbajal tiene contrato con Sport Boys hasta diciembre del 2026, pero la intención de Alianza Lima es comprarlo antes de terminar el 2025.

Datos claves

Alianza Lima está buscando fichar a Cristian Carbajal, lateral zurdo de Sport Boys.

Publicidad

Publicidad

Cristian Carbajal debutó recientemente con la Selección Peruana (Bicolor).