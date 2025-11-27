Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Bomba internacional: América de Cali se mete en el camino de Alianza Lima y quiere robarle a su delantero estrella

Alianza Lima ya tenía todo cerrado con su nuevo delantero luego de la salida de Hernán Barcos, pero América de Cali puede arruinarlo.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Alianza Lima y América de Cali.
© Producción Bolavip.Alianza Lima y América de Cali.

El mercado de fichajes en Perú acaba de encenderse de forma inesperada. Alianza Lima, que había avanzado sigilosamente para cerrar a un refuerzo internacional de primer nivel, ve como toda la operación se pone en peligro tras el ingreso de América de Cali.

Publicidad

El histórico equipo colombiano se metió con fuerza en la negociación con Darwin Machís, generando un giro que nadie en Perú veía venir. Su aparición no solo complicó el trato, sino que ahora amenaza con arrebatarle a Alianza uno de sus grandes objetivos para reforzar el ataque.

La noticia fue compartida por el periodista Mario Alberto Sánchez: “El extremo Darwin Machís se encuentra en conversaciones con el América de Cali para ser su nuevo refuerzo en 2026. Actualmente el venezolano se encuentra con UCV FC, que pronto afrontará la final por la estrella ante Carabobo FC”.

Las versiones que circulan en Colombia indican que América de Cali avanzó con velocidad y presentó una propuesta que habría seducido al entorno del jugador. Esto produjo un freno inmediato en las conversaciones con Alianza Lima, que de un momento a otro pasó de tener el fichaje encaminado a ver cómo se le escapa de las manos.

Publicidad
Imagen
Darwin Machís sería el fichaje estrella de Alianza Lima. (Foto: Universidad de Venezuela)

¿Darwin Machís jugará en Alianza Lima?

Alianza Lima tenía planificado anunciar un refuerzo que generara ilusión entre los hinchas y Darwin Machís encajaba perfectamente en ese perfil. Pero la irrupción del club colombiano cambió el mapa. Hoy el fichaje se encuentra en el aire, y todo apunta a que el desenlace podría ser adverso para Alianza.

Tras la salida confirmada de Hernán Barcos de Alianza Lima, Carlos Zambrano dejó picante mensaje: “A mí no me gusta”

ver también

Tras la salida confirmada de Hernán Barcos de Alianza Lima, Carlos Zambrano dejó picante mensaje: “A mí no me gusta”

Lo que ocurre ahora es una carrera contra el tiempo. Alianza Lima intenta recomponer la negociación, pero América de Cali lleva la delantera y su propuesta sería más concreta. La pelea está abierta, pero la sensación en el entorno del jugador es clara: el cuadro colombiano está muy cerca de cerrar al atacante.

Publicidad
Imagen
Darwin Machís jugando para Venezuela. (Foto: Getty Images)

¿En qué club juega Darwin Machís?

Darwin Machís juega como delantero en la Universidad Central de Venezuela, tiene contrato hasta diciembre del 2025 y su club consiguió su ticket oficial a la Copa Libertadores 2026.

¿Cuánto vale Darwin Machís?

Darwin Machís vale 600 mil euros, según información oficial de Transfermarkt. A sus actuales 32 años, el delantero valió 10 millones de euros en el 2020.

Publicidad

Datos claves

  • El club América de Cali ingresó a la negociación por el refuerzo Darwin Machís complicando a Alianza Lima.
  • El periodista Mario Alberto Sánchez informó de las conversaciones de Darwin Machís con América de Cali.
  • El venezolano Darwin Machís actualmente se encuentra con UCV FC, que jugará una final por la estrella.
Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
El histórico de Sudamérica que podría quitarle a Alianza el fichaje de Darwin Machís
Alianza Lima

El histórico de Sudamérica que podría quitarle a Alianza el fichaje de Darwin Machís

¡Con gol de Mateus Uribe! Nacional venció 1-0 a América por la Liga Colombiana
Futbol Internacional

¡Con gol de Mateus Uribe! Nacional venció 1-0 a América por la Liga Colombiana

Se reveló la fecha límite y monto que América deberá pagar por Luis Ramos
Peruanos en el exterior

Se reveló la fecha límite y monto que América deberá pagar por Luis Ramos

Alianza sorprende con un giro total sobre Barcos
Alianza Lima

Alianza sorprende con un giro total sobre Barcos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo