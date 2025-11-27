El mercado de fichajes en Perú acaba de encenderse de forma inesperada. Alianza Lima, que había avanzado sigilosamente para cerrar a un refuerzo internacional de primer nivel, ve como toda la operación se pone en peligro tras el ingreso de América de Cali.

El histórico equipo colombiano se metió con fuerza en la negociación con Darwin Machís, generando un giro que nadie en Perú veía venir. Su aparición no solo complicó el trato, sino que ahora amenaza con arrebatarle a Alianza uno de sus grandes objetivos para reforzar el ataque.

La noticia fue compartida por el periodista Mario Alberto Sánchez: “El extremo Darwin Machís se encuentra en conversaciones con el América de Cali para ser su nuevo refuerzo en 2026. Actualmente el venezolano se encuentra con UCV FC, que pronto afrontará la final por la estrella ante Carabobo FC”.

Las versiones que circulan en Colombia indican que América de Cali avanzó con velocidad y presentó una propuesta que habría seducido al entorno del jugador. Esto produjo un freno inmediato en las conversaciones con Alianza Lima, que de un momento a otro pasó de tener el fichaje encaminado a ver cómo se le escapa de las manos.

Darwin Machís sería el fichaje estrella de Alianza Lima. (Foto: Universidad de Venezuela)

¿Darwin Machís jugará en Alianza Lima?

Alianza Lima tenía planificado anunciar un refuerzo que generara ilusión entre los hinchas y Darwin Machís encajaba perfectamente en ese perfil. Pero la irrupción del club colombiano cambió el mapa. Hoy el fichaje se encuentra en el aire, y todo apunta a que el desenlace podría ser adverso para Alianza.

Lo que ocurre ahora es una carrera contra el tiempo. Alianza Lima intenta recomponer la negociación, pero América de Cali lleva la delantera y su propuesta sería más concreta. La pelea está abierta, pero la sensación en el entorno del jugador es clara: el cuadro colombiano está muy cerca de cerrar al atacante.

Darwin Machís jugando para Venezuela. (Foto: Getty Images)

¿En qué club juega Darwin Machís?

Darwin Machís juega como delantero en la Universidad Central de Venezuela, tiene contrato hasta diciembre del 2025 y su club consiguió su ticket oficial a la Copa Libertadores 2026.

¿Cuánto vale Darwin Machís?

Darwin Machís vale 600 mil euros, según información oficial de Transfermarkt. A sus actuales 32 años, el delantero valió 10 millones de euros en el 2020.

