Gigante sudamericano busca sacar a Rodrigo Ureña de Universitario: “Están interesados”

Uno de los jugadores más importantes que tiene Universitario de Deportes en sus filas es el chileno Rodrigo Ureña. Su gran nivel lo llevó incluso a jugar en la Selección de Chile, pero ahora parece que comienza una nueva novela sobre su futuro. Y es que se ha conocido que ya hay un importante club que está interesado en él.

Esta no sería la primera vez que un equipo quiere sacar al mediocampista de Universitario. Anteriormente ha habido acercamiento de otros clubes, incluso Belgrano estuvo a nada de ficharlo. Pero no hizo el pago correspondiente, así que terminó quedándose en el Perú y consiguió el tricampeonato.

Rodrigo Ureña en Universitario (Foto: Getty).

¿Qué equipo quiere fichar a Rodrigo Ureña?

En el programa Mano a Mano se reveló que el equipo que está interesado en fichar a Rodrigo Ureña es Olimpia. El Decano que no está pasando por su mejor momento, quiere contar con el chileno para reforzar su mediocampo. Ahora, sacarlo de la U no será fácil, sobre todo teniendo en cuenta que todavía tiene contrato vigente hasta final del 2026.

“Olimpia, que no pasa por su mejor momento económico ni deportivo, está buscando un volante central y ha hecho consultas por el préstamo de Rodrigo Ureña. Están interesados en él, pero aún no hay nada concreto”, fue lo que comenzó diciendo el periodista Mauricio Loret de Mola.

Por último, agregó que la salida de Ureña solo será por una buena oferta, pues todavía tiene contrato vigente. Así que van a tener que invertir muy bien para sacarlo de Ate.

“A Ureña le queda un año de contrato con la ‘U’. Un préstamo no tendría mucho sentido. Para que a la ‘U’ le resulte apetecible dejarlo ir, tendría que ser por una muy buena venta”, sentenció.

Rodrigo Ureña en Universitario de Deportes

Rodrigo Ureña llegó a Universitario de Deportes en el año 2023 después de terminar su contrato con Deportivo Tolima. Desde que se mudó a Ate solo ha sabido celebrar, consiguiendo un total de 3 títulos nacionales de forma consecutivo en la ‘U’. Siendo el segundo club con el que más trofeos levantó, el primero fue la Universidad de Chile con el que ganó 2 Copas de Chile y 1 Supercopa.

En tienda crema ha conseguido hasta el momento la suma de 98 partidos disputados, en donde ha conseguido celebrar 2 goles y 6 asistencias en 7.869 minutos. Siendo hasta ahora el equipo más importante del chileno, superando a América de Cali y Cobresal que se quedan atrás.

