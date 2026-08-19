El video que muestra como Alianza Lima fue perjudicado por el arbitraje ante UTC en Liga 1

Alianza Lima destapa una polémica potente. Por el partido que jugaron vs. UTC de Cajamarca en Matute. Una mano que debía ser penal según VAR.

El debate arbitral vuelve a encenderse en el torneo local tras una controvertida jugada que no fue sancionada a favor del club blanquiazul. Una nueva imagen revelada por las cámaras de Alianza Lima TV dejó al descubierto una clara mano de Jefferson Ganoza en el área de UTC que el VAR ignoró por completo.

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La transmisión oficial emitida por L1 MAX únicamente mostró la toma capturada desde la tribuna occidente, un ángulo lejano e insuficiente para apreciar la infracción. Esta limitación en la señal principal impidió que el árbitro principal recibiera la alerta adecuada para acudir a la pantalla de revisión.

Tomas de "Alianza Lima TV", muestra la mano del defensa de UTC en el área tras incursión de Gaibor. En la transmisión solo mostraron la toma desde occidente. El VAR no advirtió. El penal era antes de la media hora del encuentro y podría abrir el juego rápido.



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El impacto de un penal no cobrado en el trámite del partido

El penal cometido tras una incursión ofensiva de Fernando Gaibor ocurrió antes de la media hora del encuentro. De haberse cobrado la pena máxima, el trámite del partido habría cambiado de forma radical, obligando al cuadro cajamarquino a romper su bloque defensivo y abriendo el marcador de manera temprana.

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La controversia escaló a nivel periodístico tras la postura firme de Ana Lucía Rodríguez, comunicadora de L1 MAX, quien analizó las nuevas imágenes. “En este video se ve la mano de Ganoza y era penal para Alianza Lima”, sentenció la periodista al constatar la claridad del impacto del balón en el brazo del defensor.

Los antecedentes arbitrales que acumula Alianza Lima en la temporada

Esta falta de precisión en el videoarbitraje no es un hecho aislado en el camino del equipo íntimo durante la presente temporada de la Liga 1. La hinchada blanquiazul ha señalado reiterados fallos del VAR que han terminado perjudicando directamente la suma de puntos en la tabla de posiciones.

Entre los antecedentes más polémicos de la temporada figuran goles anulados por posiciones adelantadas milimétricas trazadas de forma dudosa y faltas sistemáticas no cobradas en las áreas rivales. Estos cobros han generado un malestar profundo tanto en el comando técnico como en la directiva victoriana.

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La mano en el La mano no vista por el VAR, en el Alianza Lima vs. UTC. (Foto: X).

La efectividad del VAR y las transmisiones de la Liga 1 bajo la lupa

El caso ocurrido ante UTC reabre el debate sobre la calidad técnica de las transmisiones y la preparación de los jueces asignados a la sala VOR. La falta de acceso a todos los ángulos disponibles en tiempo real reduce la efectividad de una herramienta diseñada para impartir justicia.

Alianza Lima suma una nueva evidencia en su reclamo por un arbitraje más riguroso e imparcial en el campeonato nacional. Mientras el torneo avanza a una etapa decisiva, la efectividad del VAR queda nuevamente bajo el ojo público de los hinchas y especialistas del fútbol peruano.

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🎙️ @analuciarf: "EN ESTE VIDEO SE VE LA MANO DE GANOZA Y ERA PENAL PARA ALIANZA LIMA".#HablemosDeMAX



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