Alianza Lima toma una decisión radical después de la reciente lesión de Renzo Garcés

Renzo Garcés salió lesionado en el último partido frente a UTC. Alianza Lima ahora jugará ante Melgar en Arequipa, conoce la decisión tomada.

El entorno de Alianza Lima vivió momentos de alta tensión durante el reciente compromiso disputado en el Estadio Alejandro Villanueva frente a UTC. La salida de Renzo Garcés en la segunda mitad encendió de inmediato las alarmas en el comando técnico y en la hinchada blanquiazul.

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El defensor central abandonó el campo tras recibir un fuerte impacto de un futbolista rival, lo que generó seria preocupación respecto a su continuidad en el certamen. La incertidumbre sobre su estado físico puso en duda su presencia para los próximos cotejos de alta exigencia.

Renzo Garcés, capitán de Alianza Lima. (Foto: X).

La verdadera gravedad de la molestia de Renzo Garcés

A pesar del susto inicial en Matute, las noticias sobre la salud del zaguero trajeron alivio inmediato al pueblo íntimo. Las evaluaciones posteriores descartaron cualquier problema de gravedad que pudiera dejarlo fuera de las canchas por un periodo prolongado.

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El periodista Gerson Cuba llevó tranquilidad a la afición al confirmar a través de su cuenta de X que el jugador no sufrió una lesión de consideración. La sustitución del zaguero obedeció únicamente a una medida de precaución para evitar complicaciones mayores en la zona afectada.

La postura firme del comando técnico de Alianza Lima

Ante este panorama favorable, la postura de la institución victoriana es clara respecto al armado del equipo titular. La determinación tomada por el estratega Pablo Guede implica respaldar al defensor y mantenerlo como pieza fundamental dentro del esquema táctico.

Garcés seguirá siendo considerado en la planificación estelar para afrontar el decisivo encuentro de este fin de semana. El comando técnico no planea guardarse nada y confía plenamente en la recuperación total del futbolista.

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El viaje a Arequipa para enfrentar a Melgar

El plan de trabajo de la delegación blanquiazul no sufrirá variaciones en su logística habitual. El equipo tiene programado emprender el viaje este sábado rumbo a la capital arequipeña para quedar concentrado previo al partido.

Alianza Lima visitará a Melgar en Arequipa con la meta de sumar tres puntos clave en un escenario siempre complicado por la altura. Con Renzo Garcés recuperado y dentro del grupo, la escuadra victoriana buscará consolidar su buen momento futbolístico.

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