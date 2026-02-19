“Ellos tendrán que resolver”: la drástica postura de Jean Ferrari ante la crisis deportiva que vive Alianza Lima

No descubrimos nada al decir que Alianza Lima viene atravesando un momento bastante complicado. Si bien tienen 7 puntos en el Torneo Apertura 2026 y hasta ahora no conocen de derrotas en el arranque del campeonato, el nivel de juego del equipo está siendo duramente cuestionado y justamente frente a dicho escenario es que Jean Ferrari se animó a dar una drástica evaluación.

Ya no como representante de Universitario de Deportes y ahora como Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari muestra un panorama mucho más empático e incluso planteó algunas cuestiones que en su momento le resultaron como directivo en el equipo merengue. Eso sí, aseguró que no conoce al 100% lo que realmente sucede en la interna de Matute.

“Es un tema que ellos en su interna tendrán que resolver. Yo no puedo darte una opinión porque no sé exactamente lo que pasa”; comentó Jean Ferrari en primera instancia durante la más reciente edición del programa ‘Doble Punta‘. Si bien no quiso entrar en detalles de la idea de juego de Pablo Guede y de cómo se maneja la institución, sí contó algo de lo que hizo en su anterior etapa.

“Yo particularmente lo que hice en Universitario fue, más allá del orden administrativo que se dio, fue establecer políticas claras y que se cumplan a raja tabla. A partir de ahí comienza el orden. Las políticas te dan procesos y mecanismos. Si no tienes esos aspectos claros, sería bueno que empiecen a establecer o restablecer”; finalizó el Director General de Fútbol de la FPF.

¿Por qué se habla de que Alianza Lima está en una crisis deportiva?

Al hablar de que Alianza Lima se encuentra en una crisis deportiva tiene que ver también con la presencia de Pablo Guede como entrenador. Los experimentos en las alineaciones y la idea de juego que pretende no se logran plasmar del todo en el campo de juego y a raíz de ello es que las críticas se vienen comiendo vivo al argentino. Esto podría desencadenar en una prematura salida del cargo, lo cual incluso ya se viene hablando en el medio si no gana el fin de semana que viene.

Ahora, este mal momento empezó desde que se dieron los actos de indisciplina en plena pretemporada en Montevideo. Con las denuncias en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña se agravió todo aún más y como cereza del pastel fueron eliminados de la Copa Libertadores 2026 en apenas la Fase 1 a manos de un modesto 2 de Mayo de Paraguay. Así se generó el ruido en Matute que al día de hoy podría tener un desenlace de cambios contundentes.

Día y hora del próximo partido de Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026

En el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima enfrentará a Sport Boys el próximo viernes 20 de febrero a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva ubicado en el barrio de Matute. Se habla mucho de que sería la última chance para que Pablo Guede demuestre un avance en la idea que pretende en el equipo ya que de lo contrario, incluso consiguiendo el triunfo, importará el cómo para que los altos mandos del club tomen una decisión.

