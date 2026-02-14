Todo pasa a Uruguay: novedades en el caso por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Sigue la investigación en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por la denuncia de abuso sexual que se dio en territorio argentinoel pasado mes de enero. Si bien los presuntos acontecimientos se dieron en la ciudad de Montevideo, la acusación de la joven argentina se dio en su país y en las últimas horas se conoció de un nuevo episodio en esta compleja situación.

De acuerdo a una reciente información del diario argentino ‘Olé‘, hemos podido conocer que la denuncia en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fue archivada en Argentina y será remitida hacia la justicia uruguaya. Teniendo en cuenta que el escenario habría sido el Hotel Hyatt ubicado en Montevideo, se esclarece que las pruebas ya fueron enviadas a dicho país.

“La totalidad de los hechos denunciados se produjeron fuera del territorio argentino, lo que impide la continuación de la investigación y el posterior juzgamiento del hecho en este país”; se puede apreciar en una reciente nota publicada en el diario argentino ‘Olé‘ y con lo cual también se filtró la información de que el pasado 3 de febrero se remitieron todas las pruebas.

Dentro de las evidencias que desde ahora la justicia uruguaya deberá evaluar se encuentran las declaraciones de la joven argentina y de su amiga, quien también habría estado en el lugar del acontecimiento. Además, existe un análisis del teléfono de la acompañante para aplicar las pericias correspondientes y que tiene que ver con el análisis de ADN sobre las prendas de la denunciante.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña no pertenecen más a Alianza Lima

Tras la denuncia por abuso sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, desde Alianza Lima optaron por separarlos de manera indefinida del plantel. Durante los últimos días se pudo confirmar de forma oficial que ninguno de los jugadores mencionados pertenecen a la institución ya que legalmente quedaron al margen de los contratos que tenían.

En el caso de Sergio Peña se supo que pudo llegar a un acuerdo con la directiva y firmó por Sakaryaspor de la Segunda División de Turquía, club en donde incluso ya pudo debutar. Miguel Trauco interesaba a Unión Comercio de la Liga 2, aunque por ahora no hay nada confirmado sobre su futuro y Carlos Zambrano tampoco tendría claro su destino ya que aún no arregla con otro equipo del país.

