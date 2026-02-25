La verdadera razón por la que Javier Rabanal todavía no cuenta con Miguel Silveira en Universitario: “Hay mejores jugadores”

Universitario de Deportes sigue siendo uno de los candidatos más firmes al título en esta temporada, a pesar de las críticas y de algunas dudas que viene dejando en el inicio del Torneo Apertura 2026. Entre dichos cuestionamientos no podemos dejar de mencionar las nulas oportunidades que ha tenido Miguel Silveira en el equipo y recientemente se pudo conocer cuál es la verdadera razón.

Si bien Javier Rabanal ha confesado que pretende un equipo altamente competitivo y todos los jugadores deberían estar listos para cuando les toque jugar, Miguel Silveira todavía no ha podido debutar en el Torneo Apertura 2026 y llama la atención cuando muchos aseguran que tiene condiciones de sobra. Resulta que el motivo se debe a que otros nombres están mejor que él.

“Sería un error decir que veo mal a Silveira, pero hay mejores jugadores sobre él como Jairo Concha y Pérez Guedes. Lo que decía es que lo que uno ve en los partidos se repite en las prácticas, sobre los jugadores que destacan en el mediocampo. Ves a Concha más lúcido con el balón y corre más”; reveló el comunicador deportivo Sebastián Menéndez durante la última edición del programa ‘Hablemos de MAX‘.

Las sensaciones de Miguel Silveira por todavía no debutar en Universitario

Si bien Miguel Silveira ha salido en lista durante este inicio del Torneo Apertura 2026, aún no ha sido parte de los recambios de Javier Rabanal y luego del último partido que Universitario de Deportes empató 2-2 ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo, el volante brasileño señaló que se mantiene a la orden del entrenador y que seguirá trabajando para cuando le llegue su momento.

“Creo que pudimos haber salido con los tres puntos. Estamos trabajando fuerte, preparados para todo. Cuando el míster Javier Rabanal crea, estaré listo. Primero el pensamiento es el equipo”; comentó Miguel Silveira en charla con los medios deportivos locales hace algunos días y con lo cual queda clarísimo que tiene todas las intenciones de competir cuando el DT español lo crea conveniente.

El próximo partido de Universitario por el Torneo Apertura 2026

En el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, Universitario de Deportes enfrentará a FC Cajamarca el próximo domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Será una nueva oportunidad para que los merengues puedan recuperar terreno en la tabla de posiciones y veremos si es que Miguel Silveira empieza a sumar minutos como el refuerzo extranjero que representa.

