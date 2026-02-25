Sorpresa total en el fútbol peruano. Sporting Cristal tiene decidido cambiar de escenario para su duelo ante Carabobo FC por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, en una movida que ya genera polémica por todo lo que implica fuera del campo.

Según reveló el periodista Kevin Pacheco, el plan celeste es claro: jugar en el estadio de Alianza Lima. “Sporting Cristal tiene planificado jugar de local ante Carabobo en Matute. Estadio Nacional tiene un evento programado y además la cancha está en mal estado. Club celeste ya se comunicó con Alianza Lima y esperan cerrar acuerdo”, informó.

La decisión responde a un problema logístico concreto. El Estadio Nacional del Perú no está disponible por un evento previamente agendado y por el estado del campo, lo que obligó a los rimenses a buscar una alternativa de emergencia para no salir de Lima en un partido clave.

Así, el escenario que toma fuerza es el Estadio Alejandro Villanueva, casa de Alianza Lima, donde Cristal actuaría como local el próximo martes 3 de marzo. De concretarse, sería una imagen poco habitual en el fútbol peruano reciente.

Sporting Cristal tiene que vencer a Carabobo para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores. (Foto: Copa Libertadores)

Cristal jugará en Matute ante Carabobo por la Libertadores

El contexto, sin embargo, añade tensión. Matute se ubica en La Victoria, una plaza considerada de alto riesgo, y el historial entre las hinchadas de Sporting Cristal y Alianza Lima es de abierta rivalidad a nivel nacional, lo que obligará a extremar las medidas de seguridad.

Por ahora, las conversaciones entre clubes continúan, pero el mensaje ya está instalado: Sporting Cristal está dispuesto a jugar en territorio blanquiazul con tal de cumplir su objetivo en la Libertadores. Una decisión audaz que podría convertir la noche copera en un verdadero partido de alto voltaje.

Así anunció la Copa Libertadores la clasificación de Sporting Cristal a la Fase 3 del certamen. (Foto: Copa Libertadores)

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Carabobo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores?

El partido entre Sporting Cristal y Carabobo se jugará este martes 3 de marzo en el estadio de Matute y por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

¿Qué canal pasará el Sporting Cristal vs. Carabobo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores?

El partido entre Sporting Cristal vs. Carabobo se verá en vivo y en directo vía ESPN y Disney+ en su señal oficial. Además, también podrás disfrutar del cotejo en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Datos claves

Sporting Cristal planea jugar ante Carabobo en el Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima.

El partido de local por la Copa Libertadores está programado para el 3 de marzo.

El Estadio Nacional no está disponible por un evento agendado y el mal estado del campo.

