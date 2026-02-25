Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Universitario 1-3 Géminis

La Liga Peruana de Vóley siguió su curso y el día de hoy se reactivó en una jornada pendiente. En el marco de la fecha 6 del campeonato nacional, Universitario se enfrentó a Géminis en el Polideportivo Lucha Fuentes en un partido muy importante para las aspiraciones de ambos equipos, así que a continuación veremos cómo se movió la tabla de posiciones.

En cuanto a cómo se dio el encuentro de esta noche, realmente fue muy sorpresiva la estrategia que utilizó Géminis desde un inicio y el resultado fue muestra de que mejoraron mucho a diferencia de lo que hizo Universitario. En menos de una hora de juego, las dirigidas por Natalia Málaga se pusieron 2-0 en el marcador y de manera bastante merecida.

De acuerdo al tramo final del partido que se disputó en el Polideportivo Lucha Fuentes, vimos cómo las emociones siguieron a mil por hora y fue Universitario quien descontó en el tercer set. Eso sí, Géminis reaccionó a tiempo y volvió a ponerse en ventaja en el partido para llevarse la victoria por 3-1 en parciales de 25-21, 25-16, 17-25 y 26-24.

La tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

# Equipo PJ PTS 1 Alianza Lima 18 46 2 San Martín 18 46 3 Universitario 18 44 4 Atenea 17 28 5 Regatas Lima 18 28 6 Géminis 18 27 7 Circolo 17 22 8 Dep. Soan 18 18 9 Rebaza Acosta 18 14 10 Olva Latino 18 14

Resultados de la jornada de hoy en la Liga Peruana de Vóley

Miércoles 25 de febrero

Universitario 1-3 Géminis

Atenea vs. Circolo Sportivo Italiano

