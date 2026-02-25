Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Universitario 1-3 Géminis

La Liga Peruana de Vóley siguió su curso y el día de hoy se reactivó en una jornada pendiente. En el marco de la fecha 6 del campeonato nacional, Universitario se enfrentó a Géminis en el Polideportivo Lucha Fuentes en un partido muy importante para las aspiraciones de ambos equipos, así que a continuación veremos cómo se movió la tabla de posiciones.
En cuanto a cómo se dio el encuentro de esta noche, realmente fue muy sorpresiva la estrategia que utilizó Géminis desde un inicio y el resultado fue muestra de que mejoraron mucho a diferencia de lo que hizo Universitario. En menos de una hora de juego, las dirigidas por Natalia Málaga se pusieron 2-0 en el marcador y de manera bastante merecida.
De acuerdo al tramo final del partido que se disputó en el Polideportivo Lucha Fuentes, vimos cómo las emociones siguieron a mil por hora y fue Universitario quien descontó en el tercer set. Eso sí, Géminis reaccionó a tiempo y volvió a ponerse en ventaja en el partido para llevarse la victoria por 3-1 en parciales de 25-21, 25-16, 17-25 y 26-24.
La tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
|#
|Equipo
|PJ
|PTS
|1
|Alianza Lima
|18
|46
|2
|San Martín
|18
|46
|3
|Universitario
|18
|44
|4
|Atenea
|17
|28
|5
|Regatas Lima
|18
|28
|6
|Géminis
|18
|27
|7
|Circolo
|17
|22
|8
|Dep. Soan
|18
|18
|9
|Rebaza Acosta
|18
|14
|10
|Olva Latino
|18
|14
Resultados de la jornada de hoy en la Liga Peruana de Vóley
Miércoles 25 de febrero
- Universitario 1-3 Géminis
- Atenea vs. Circolo Sportivo Italiano
DATOS CLAVES
- Géminis venció 3-1 a Universitario con parciales de 25-21, 25-16, 17-25 y 26-24.
- El equipo vencedor es dirigido técnicamente por Natalia Málaga en la Liga Peruana de Vóley.
- Tras este resultado, Universitario se mantiene en el tercer puesto con 44 puntos en la tabla.