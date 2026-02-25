Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Universitario 1-3 Géminis

Veamos cómo se movió la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley luego del duelo de hoy entre Universitario vs. Géminis.

Jugadoras de Géminis celebrando.
La Liga Peruana de Vóley siguió su curso y el día de hoy se reactivó en una jornada pendiente. En el marco de la fecha 6 del campeonato nacional, Universitario se enfrentó a Géminis en el Polideportivo Lucha Fuentes en un partido muy importante para las aspiraciones de ambos equipos, así que a continuación veremos cómo se movió la tabla de posiciones.

En cuanto a cómo se dio el encuentro de esta noche, realmente fue muy sorpresiva la estrategia que utilizó Géminis desde un inicio y el resultado fue muestra de que mejoraron mucho a diferencia de lo que hizo Universitario. En menos de una hora de juego, las dirigidas por Natalia Málaga se pusieron 2-0 en el marcador y de manera bastante merecida.

De acuerdo al tramo final del partido que se disputó en el Polideportivo Lucha Fuentes, vimos cómo las emociones siguieron a mil por hora y fue Universitario quien descontó en el tercer set. Eso sí, Géminis reaccionó a tiempo y volvió a ponerse en ventaja en el partido para llevarse la victoria por 3-1 en parciales de 25-21, 25-16, 17-25 y 26-24.

La tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

#EquipoPJPTS
1Alianza Lima1846
2San Martín1846
3Universitario1844
4Atenea1728
5Regatas Lima1828
6Géminis1827
7Circolo1722
8Dep. Soan1818
9Rebaza Acosta1814
10Olva Latino1814
Resultados de la jornada de hoy en la Liga Peruana de Vóley

Miércoles 25 de febrero

  • Universitario 1-3 Géminis
  • Atenea vs. Circolo Sportivo Italiano

DATOS CLAVES

  • Géminis venció 3-1 a Universitario con parciales de 25-21, 25-16, 17-25 y 26-24.
  • El equipo vencedor es dirigido técnicamente por Natalia Málaga en la Liga Peruana de Vóley.
  • Tras este resultado, Universitario se mantiene en el tercer puesto con 44 puntos en la tabla.
Better Collective Logo