Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Nuevas imágenes complican a Paolo Guerrero: así no dejó patear el penal a Federico Girotti, pero sí a Eryc Castillo

Sigue la controversia por el penal que falló Alianza Lima ante 2 de Mayo. Paolo Guerrero no quiso patearlo, pero sí influyó en la decisión final.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
El penal errado por Eryc Castillo sigue dando qué hablar.
© Getty Images - X @IntimoPotrillo5El penal errado por Eryc Castillo sigue dando qué hablar.

El penal atajado por Ángel Martínez a Eryc Castillo sigue generando polémica en Alianza Lima, pese a haber sido eliminado de la Copa Libertadores 2026. Es que la decisión de Paolo Guerrero de no patearlo, generó un sinfín de polémicas. De hecho, hasta se lo acusa de no querer que Federico Girotti lo patee y pedirle al ecuatoriano que lo haga en su lugar. Hay nuevas imágenes que comprobarían la responsabilidad del delantero de 42 años.

Publicidad

El penal hubiese cambiado el partido para Alianza Lima. Un gol en el primer tiempo podría haberlo llevado a tranquilizar los ánimos y a manejar el juego de forma diferente a cómo fue. Sin embargo, Eryc Castillo no pudo ante la gran figura de 2 de Mayo, equipo que se clasificó a la fase 2 de la Copa Libertadores y enfrentará a Sporting Cristal.

Varias imágenes por fuera de la transmisión oficial mostraron que, en primera medida, Girotti quiso patear el penal. Tuvo el balón en su brazo y estaba dispuesto a ser el ejecutor. Pero, al final, quien tomó el balón fue Eryc Castillo, aunque se lo pudo ver en un diálogo, momentos antes, con Paolo Guerrero. Evidentemente, algo pasó allí que lo cambió todo.

Publicidad

Muestran video en donde Paolo Guerrero pide a Eryc Castillo que patee y no Federico Girotti

Un nuevo video desde un ángulo distinto muestra cómo Paolo Guerrero parece incitar a Eryc Castillo para que patee el penal y no Federico Girotti, Esta grabación, que se viralizó en las redes sociales TikTok y X, muestra la secuencia previa al penal que terminó pateando ‘La Culebra’.

La secuencia comenzó con el delantero argentino parado en el punto de penal, incluso sin balón y espera para recibirlo y ser quien patee. Evidentemente, hay una clara intención del exatacante de River y Talleres de buscar el gol. Cuando tiene la pelota, se pudo ver a Paolo Guerrero, ciertamente resignado.

DT de 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, minimizó a Alianza Lima tras eliminarlos: “Esperábamos más de ellos”

ver también

DT de 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, minimizó a Alianza Lima tras eliminarlos: “Esperábamos más de ellos”

En eso, lo va a buscar a Eryc Castillo y, tras esa charla rápida, mientras Girotti también conversa con un rival, se puede ver cómo el ecuatoriano va a buscar el balón en manos del argentino. Paolo Guerrero también se acerca y termina por ser ‘La Culebra’ quien se encarga del penal. Luego, lo que todo hincha de Alianza Lima recuerda lamentablemente: la atajada de Ángel Martínez.

Publicidad
Tweet placeholder

Paolo Guerrero explicó por qué no pateó el penal

Paolo Guerrero, tras el partido que marcó la eliminación de Alianza Lima, habló con la prensa y explicó en pocas palabras el motivo por el que decidió no patear el penal. “No me sentía con confianza. Asumo la responsabilidad. La culpa es mía“, dijo.

Tweet placeholder
Publicidad

Un mea culpa que generó bronca en los hinchas de Alianza Lima porque, como capitán, goleador y jugador con suma experiencia, el ‘Depredador’ no apareció. Así, el conjunto peruano deberá apostar por el gran objetivo que se plantearon al inicio del año: el torneo nacional de 2026.

Datos claves

  • Un video revela que Paolo Guerrero pidió a Eryc Castillo ejecutar el penal.
  • Paolo Guerrero confesó no sentir confianza para patear y asumió la responsabilidad.
  • Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras el fallo ante 2 de Mayo.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
Lee también
Alianza Lima y Liga 1 condenan repudiables palabras de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo
Liga 1

Alianza Lima y Liga 1 condenan repudiables palabras de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo

Gonzalo Núñez reveló una llamativa razón por la que Eryc Castillo erró su penal en Matute
Copa Libertadores

Gonzalo Núñez reveló una llamativa razón por la que Eryc Castillo erró su penal en Matute

"Jugaron al pelotazo": referente de 2 de Mayo cuestionó a Guerrero y el nivel de Alianza Lima
Copa Libertadores

"Jugaron al pelotazo": referente de 2 de Mayo cuestionó a Guerrero y el nivel de Alianza Lima

Sekou Gassama ilusiona a la hinchada con emotivo mensaje antes de su debut en Universitario
Universitario

Sekou Gassama ilusiona a la hinchada con emotivo mensaje antes de su debut en Universitario

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo