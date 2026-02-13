Nuevas imágenes complican a Paolo Guerrero: así no dejó patear el penal a Federico Girotti, pero sí a Eryc Castillo

El penal atajado por Ángel Martínez a Eryc Castillo sigue generando polémica en Alianza Lima, pese a haber sido eliminado de la Copa Libertadores 2026. Es que la decisión de Paolo Guerrero de no patearlo, generó un sinfín de polémicas. De hecho, hasta se lo acusa de no querer que Federico Girotti lo patee y pedirle al ecuatoriano que lo haga en su lugar. Hay nuevas imágenes que comprobarían la responsabilidad del delantero de 42 años.

El penal hubiese cambiado el partido para Alianza Lima. Un gol en el primer tiempo podría haberlo llevado a tranquilizar los ánimos y a manejar el juego de forma diferente a cómo fue. Sin embargo, Eryc Castillo no pudo ante la gran figura de 2 de Mayo, equipo que se clasificó a la fase 2 de la Copa Libertadores y enfrentará a Sporting Cristal.

Varias imágenes por fuera de la transmisión oficial mostraron que, en primera medida, Girotti quiso patear el penal. Tuvo el balón en su brazo y estaba dispuesto a ser el ejecutor. Pero, al final, quien tomó el balón fue Eryc Castillo, aunque se lo pudo ver en un diálogo, momentos antes, con Paolo Guerrero. Evidentemente, algo pasó allí que lo cambió todo.

Muestran video en donde Paolo Guerrero pide a Eryc Castillo que patee y no Federico Girotti

Un nuevo video desde un ángulo distinto muestra cómo Paolo Guerrero parece incitar a Eryc Castillo para que patee el penal y no Federico Girotti, Esta grabación, que se viralizó en las redes sociales TikTok y X, muestra la secuencia previa al penal que terminó pateando ‘La Culebra’.

La secuencia comenzó con el delantero argentino parado en el punto de penal, incluso sin balón y espera para recibirlo y ser quien patee. Evidentemente, hay una clara intención del exatacante de River y Talleres de buscar el gol. Cuando tiene la pelota, se pudo ver a Paolo Guerrero, ciertamente resignado.

En eso, lo va a buscar a Eryc Castillo y, tras esa charla rápida, mientras Girotti también conversa con un rival, se puede ver cómo el ecuatoriano va a buscar el balón en manos del argentino. Paolo Guerrero también se acerca y termina por ser ‘La Culebra’ quien se encarga del penal. Luego, lo que todo hincha de Alianza Lima recuerda lamentablemente: la atajada de Ángel Martínez.

Paolo Guerrero explicó por qué no pateó el penal

Paolo Guerrero, tras el partido que marcó la eliminación de Alianza Lima, habló con la prensa y explicó en pocas palabras el motivo por el que decidió no patear el penal. “No me sentía con confianza. Asumo la responsabilidad. La culpa es mía“, dijo.

Un mea culpa que generó bronca en los hinchas de Alianza Lima porque, como capitán, goleador y jugador con suma experiencia, el ‘Depredador’ no apareció. Así, el conjunto peruano deberá apostar por el gran objetivo que se plantearon al inicio del año: el torneo nacional de 2026.

