Fernando Pacheco no define su futuro y, ahora, apareció Alianza Lima en su camino, según Mr. Peet

Fernando Pacheco es uno de los nombres que protagoniza el mercado de fichajes en el Perú. No es para menos. Desde que se confirmó su salida de Sporting Cristal, tres equipos estuvieron negociando su fichaje: Cienciano, Sport Boys y Atlético Grau de Piura. A falta de la decisión final, apareció un actor impensado: Alianza Lima. Así lo confirmó Mr. Peet, también conocido como Peter Arévalo, quien dijo que el entrenador Pablo Guede podría interesarse en su llegada.

El fin del ciclo de Fernando Pacheco como jugador de Sporting Cristal llevó a que varios clubes de la Liga 1 se interesen en sus servicios. Cienciano parecía cerca de lograr su regreso (estuvo en el segundo semestre de 2023), pero la opción se cayó al mismo tiempo que apareció la posibilidad de Alianza Lima.

Fernando Pacheco no continúa en Sporting Cristal (Oficial).

Mientras el atacante de 26 años aún no define su futuro, la posibilidad de los ‘Blanquiazules’ aparece latente. Sin embargo, no es una situación sencilla y dependerá mucho de la evaluación que haga el nuevo cuerpo técnico.

Mr. Peet confirmó que en Alianza Lima no descartan a Fernando Pacheco

El periodista Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, en su programa de YouTube, Madrugol, informó que el nombre de Fernando Pacheco aparece en la órbita de Alianza Lima. No hay ninguna negociación iniciada, pero sí es un nombre a seguir en los próximos días.

“El nombre que están vinculando es el de Fernando Pacheco. Cuando me dieron el nombre de Mateo Antoni, pregunté por él. Me dijeron ‘es una posibilidad que la tenemos que definir con Pablo Guede’“, aseguró. “Es una situación que no está definida, no está cerrada, ‘estamos atentos a cualquier requerimiento del técnico’, fue lo que me dijeron“, añadió.

El narrador de L1 MAX no descartó que Pacheco pueda ser una opción de último momento por parte del elenco íntimo. Prometió más novedades para los próximos días. Por lo cual, por ahora, todo se resume en un interés, que puede convertirse en una negociación si el nuevo entrenador blanquiazul da el visto bueno.

Cienciano ya descartó a Fernando Pacheco

Mientras trascendió la información de Peter Arévalo sobre la chance que Fernando Pacheco recale en Alianza Lima, Cienciano descartó su fichaje. Así lo confirmó su nuevo entrenador, Horacio Melgarejo, en una conferencia de prensa, según informaron varios periodistas, como el caso de Gustavo Adrianzén Romo.

Según advirtió Melgarejo, hubo un acuerdo con Pacheco para que vuelva al ‘Papá de América’, pero nunca se terminó por cerrar el fichaje para hacerlo oficial. Por lo tanto, ante la indecisión del propio jugador, se decidió descartar su llegada. Así, sólo tiene sobre la mesa las opciones de Sport Boys y Atlético Grau.

Melgarejo descartó a Pacheco para Cienciano (X @Gusadro).

