Final de la historia: Néstor Gorosito no sigue en Alianza Lima tras perder con Sporting Cristal

No va más en ‘Tienda Blanquiazul’, Néstor Gorosito deja el banquillo del conjunto de Alianza Lima. El duro golpe que sufrió el equipo de La Victoria al ser eliminados en los Playoff ha hecho que se tomen decisiones. Una de ellas es la no continuidad del estratega argentino que al final terminó como Perú 4 para la próxima Copa Libertadores.

El periodista Gerson Cuba en sus redes sociales anunció la salida de Gorosito del banquillo íntimo. Por no lograr quedar como Perú 2 como se esperaba, ahora el cuadro victoriano se encuentra en la búsqueda de un nuevo DT para poder afrontar la temporada 2025.

La derrota de Alianza Lima a manos de Sporting Cristal ha sido la gota que derramó el vaso. La situación del ‘Pipo’ ya venía complicada desde que los resultados en el torneo nacional no se daban. Pero claro, los resultados internacionales ayudaron mucho. Ahora con un nuevo fracaso ya no había opción para más en Matute.

El cuestionamiento que tenía el argentino no viene de ahora, sino incluso desde el Torneo Apertura. Pero buenos resultados fueron el dedo que tapó el sol y le permitieron mantenerse en el cargo. No obstante, la relación ya estaba muy desgastada con la hinchada por varios problemas que no supo resolver el DT.

Los problemas de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Uno de los grandes problemas que tuvo Alianza Lima y en ningún momento se pudo mejorar es la fortaleza en casa. El cuadro ‘Blanquiazul’ a lo largo de la temporada fue dominado por otros rivales, dejando muchos puntos en Matute, algo que no pasaba en pasados torneos. Pero este año fueron superados en muchas oportunidades, no logrando sacar ventaja de la hinchada.

Los problemas extradeportivos fueron algo importante a lo largo del campeonato también. Muchos futbolistas estuvieron involucrados en ampays, salidas nocturnas y el mismo técnico los terminó castigando. Pero posiblemente esto hiciera que el vestuario sea dividido y las cosas no llegan a estar bien.

Los replanteos es algo que le costó al ‘Pipo’, a lo largo de la campaña falló mucho en eso. No supo como sacar adelante algunos partidos y por lo tanto, terminó perdiendo la brújula de los partidos. Sin encontrar el jugador que le pueda solucionar algunos partidos.

Datos Claves

Néstor Gorosito deja Alianza Lima tras perder el Playoff contra Sporting Cristal.

Gerson Cuba confirmó la salida del DT, dejando al club como Perú 4 en Libertadores.

