Uno será el nuevo técnico de Alianza Lima, estos son los 5 candidatos finalistas con Ricardo Gareca a la cabeza

La salida de Néstor Gorosito ha detonado un terremoto en Alianza Lima y, como era de esperarse, los nombres empezaron a aparecer en cadena. El periodista Michael Succar, en el programa Denganche, reveló que el club blanquiazul tiene una lista clara de opciones y que no se trata de apuestas improvisadas, sino de perfiles de peso internacional.

Los nombres filtrados por Michael Succar no pasaron desapercibidos: Reinaldo Rueda, Pablo Repetto, Omar De Felippe, Ricardo Gareca y Pablo Guede. Una mezcla de estilos, filosofías y niveles de experiencia que muestran que Alianza Lima quiere dar un golpe real y no repetir errores recientes.

Rueda y Gareca representan la élite sudamericana, Repetto es un técnico acostumbrado a competir internacionalmente, De Felippe aporta orden y estructura, mientras que Guede simboliza intensidad y un fútbol más vertical.

Sin embargo, Michael Succar hizo una aclaración que cambia el panorama: “No con todos hubo conversaciones”. Esto desnuda que, si bien la lista es amplia, las negociaciones no avanzan por igual y algunos nombres solo aparecen como alternativas preliminares.

Ricardo Gareca opción en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Alianza Lima busca nuevo técnico

Un nombre tomó ventaja sobre el resto para ser el nuevo técnico de Alianza Lima: Pablo Guede. El periodista Michael Succar fue contundente al asegurar que hoy es el técnico que se perfila como primera opción para asumir el mando íntimo. Aunque la popularidad de Ricardo Gareca también lo posiciona como uno de los primeros en la rampa de salida.

Alianza Lima no quiere desgastes innecesarios ni especulaciones internas; la prioridad es elegir a alguien que llegue con liderazgo inmediato y un proyecto claro para el 2026 con Copa Libertadores y Liga 1.

¿Cuánto dinero gana Ricardo Gareca?

Ricardo Gareca ganaba más de 300 mil dólares mensuales cuando era técnico de la Selección Peruana, según el último reporte de Salary Sport. Pero, se entiende que ahora su cotización bajó bastante y estaría sobre los 100 mil dólares mensuales.

¿Quién será el nuevo técnico de Alianza Lima?

Según el periodista Michael Succar, hay cinco nombres que suenan en Alianza Lima: Reinaldo Rueda, Pablo Repetto, Omar De Felippe, Ricardo Gareca y Pablo Guede.

