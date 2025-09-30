Giro inesperado: La última decisión de Alianza Lima con Pablo Ceppelini y Alan Cantero

El técnico Néstor Gorosito se alista para el partido entre Alianza Lima vs. Atlético Grau. Sabiendo que tiene que ganar sí o sí para salir del mal momento tras la última derrota ante Cienciano, el resultado del cotejo también podría darle a los íntimos la chance de seguir peleando por el Clausura o quedar relegados definitivamente.

Ante esto, el técnico Néstor Gorosito tiene grandes dolores de cabeza para armar el once titular. Y es que hay tres jugadores sancionados: Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Eryc Castillo, luego tiene a Alessandro Burlamaqui y Pablo Lavandeira lesionados y no está contando ni con Piero Cari ni Guillermo Enrique.

Así pues, el periodista Gerson Cuba reveló la decisión que tomó Néstor Gorosito sobre el once titular para Alianza Lima vs. Atlético Grau: “Pablo Ceppelini y Alan Cantero apuntan al titularato mañana en Alianza Lima para enfrentar a Atlético Grau”.

Con esta información se entiende que el técnico Néstor Gorosito volverá a confiar en Pablo Ceppelini y lo pondría de titular, mientras que Alan Cantero le sigue ganando el puesto a Kevin Quevedo y también empezaría en el Alianza Lima vs. Atlético Grau.

Alan Cantero jugando con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Cuál será la alineación de Alianza Lima vs. Atlético Grau?

El técnico Néstor Gorosito tendrá que innovar en Alianza Lima. Con varias bajas para su partido ante Atlético Grau, el estratega tendrá que recurrir a jugadores que habitualmente no son titulares.

Por ello es que el entrenador pondría un once titular inédito en Alianza Lima: Guillermo Viscarra en el arco; Josué Estrada, Gianfranco Chávez, Brian Arias y Miguel Trauco en la defensa; Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini y Sergio Peña en la volante; Gaspar Gentile, Alan Cantero y Hernán Barcos en la delantera.

Lista de convocados de Alianza Lima vs. Atlético Grau. (Foto: Alianza Lima)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Atlético Grau?

Alianza Lima y Atlético Grau juegan desde las 8:30 PM de este miércoles 1 de octubre. El partido se dará en vivo y en directo en Matute por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Atlético Grau?

El partido entre Alianza Lima vs. Atlético Grau se podrá ver en vivo y en directo por la señal de L1 MAX. Además, también se podrá seguir online por la aplicación oficial de L1 MAX.

