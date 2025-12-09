Ceppelini dejó polémico calificativo por el tricampeonato de Universitario y mandó indirecta al plantel de Alianza

Pablo Ceppelini volvió a encender el ambiente del fútbol peruano con un comentario que cayó como bomba en Matute y que, al mismo tiempo, rozó directamente a la interna de Alianza Lima. El volante uruguayo disparó sin filtro contra Universitario y dejó una frase que rápidamente se volvió viral en Movistar Deportes: “Se habla más de Alianza que del tricampeonato de Universitario”.
Pero Pablo Ceppelini no se quedó ahí. El volante decidió ir más allá y lanzó una indirecta lapidaria que muchos interpretaron como un golpe directo a comportamientos internos dentro de Alianza Lima: “Yo nunca llegué tarde y siempre estuve a disposición del entrenador. Estando en Perú, solo salí dos o tres veces y no tomo alcohol; pero acá se agranda todo”.
Este comentario reaviva una duda que venía flotando hace meses: ¿hubo problemas de comportamiento dentro del vestuario de Alianza Lima? Para muchos hinchas, lo dicho por Pablo Ceppelini confirma lo que era un secreto a voces: que el club íntimo atravesó conflictos internos que no se resolvieron del todo y que influyeron en el rendimiento colectivo durante el 2025.
Mientras tanto, el contraste con Universitario no pudo ser mayor. En pleno festejo del tricampeonato crema, Pablo Ceppelini dejó en evidencia que, incluso en el momento de gloria de su clásico rival, la narrativa del país sigue orbitando alrededor de Alianza Lima.
¿Pablo Ceppelini se va de Alianza Lima?
En charla con Movistar Deportes, Pablo Ceppelini habló sobre su futuro en Alianza Lima: “Todavía no sé nada sobre mi renovación. No sé si están esperando definir al técnico para luego ver ese tema. Me gustaría tener una revancha y ser campeón con Alianza”.
Lo cierto es que la salida de Pablo Ceppelini no fue silenciosa y ahora deja una estela de polémica que seguirá generando ruido. Sus frases revelan frustración, pero también exponen una grieta interna en Alianza Lima que el club deberá resolver antes de iniciar la temporada 2026.
¿Hasta cuándo Pablo Ceppelini tiene contrato con Alianza Lima?
Pablo Ceppelini tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025, según información oficial de Transfermarkt.
¿Cuánto dinero gana Pablo Ceppelini?
Pablo Ceppelini gana 50 mil dólares mensuales, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 600 mil dólares.
