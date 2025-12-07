La Victoria es un hervidero de tensión tras la dolorosa eliminación de Alianza Lima a manos de Sporting Cristal en la tanda de penales. La frustración de la hinchada, ya al límite, se desbordó por completo a causa de la inaceptable reacción de uno de sus jugadores. Pablo Ceppelini, el mediocampista uruguayo que no participó en el encuentro, ha dinamitado su relación con la afición al protagonizar una escena bochornosa que precipita su salida del club.
Pablo Ceppelini contra la hinchada de Alianza Lima
El incidente se produjo justo después de la derrota, mientras el jugador se dirigía a los vestuarios. Ante los insultos y reclamos de la tribuna, Ceppelini optó por una respuesta imperdonable. Según los reportes, el futbolista realizó un doble gesto obsceno: se tocó sus partes íntimas y extendió el dedo medio hacia los seguidores blanquiazules. Esta acción trasciende el ámbito deportivo, calificando como una falta de respeto total hacia la hinchada.
Pablo Ceppelini celebrando en Alianza Lima. (Foto: X).
La directiva de Alianza Lima ha catalogado el comportamiento como un acto de indisciplina grave. En un club de la tradición e historia de Alianza, inmerso en una crisis deportiva y gerencial (agravada por la reciente partida del técnico Néstor Gorosito), esta conducta es totalmente inaceptable. El gesto de Ceppelini no solo evidencia una falta de autocontrol bajo presión, sino también un profundo desprecio hacia una afición que, pese a sus excesos, es el motor económico y emocional de la institución.
¿Qué pasará ahora con Pablo Ceppelini?
Fuentes internas señalan que la decisión sobre el futuro de Ceppelini es inminente y drástica. A pesar de contar con un vínculo vigente o una opción de renovación, este lamentable episodio actúa como el catalizador final para acelerar su desvinculación. Existe un consenso absoluto en que un jugador que confronta de esta manera a su propia hinchada ha roto el código de conducta esencial para vestir la camiseta. La relación se ha vuelto insostenible, y su salida se concretará en los próximos días.
Este incidente agrava la complicada atmósfera post-eliminación, opacando incluso el análisis del fracaso deportivo. El gesto del uruguayo, al ser público y tangible, es lo más condenable de la jornada. Por esta razón, el adiós de Pablo Ceppelini de Alianza Lima no se debe a su rendimiento en el campo, sino a una decisión disciplinaria generada por su propia reacción ante la adversidad.
Pablo Ceppelini y todas sus polémicas
Su paso por La Victoria será tristemente recordado no por sus méritos futbolísticos, sino por un gesto de bronca que le ha costado su puesto. La hinchada exige ahora que el club se enfoque en una renovación profunda, conformando un plantel con jugadores que no solo posean talento, sino también la madurez y el respeto necesarios para manejar la intensa presión de un equipo grande.
DATOS CLAVE
- El mediocampista uruguayo Pablo Ceppelini hizo un doble gesto obsceno a la hinchada.
- Ceppelini tocó sus partes íntimas y extendió el dedo medio hacia los seguidores blanquiazules.
- El incidente es calificado como indisciplina grave y precipita la salida del jugador de Alianza Lima.