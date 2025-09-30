Gorosito se hartó de Zambrano y ya eligió a su inédito reemplazo para el Alianza Lima vs. Atlético Grau

Néstor Gorosito empezó con las decisiones fuertes en Alianza Lima. Con la espalda para hacer los ajustes que considere, el técnico medita si no debe contar más con Carlos Zambrano o debe darle una última oportunidad.
En este escenario, el técnico Néstor Gorosito también sabe que tiene que colocar una defensa inédita para el partido entre Alianza Lima vs. Atlético Grau. Con Renzo Garcés suspendido y Carlos Zambrano expulsado, tendrá que colocar nuevos rostros.
Y así lo dejó muy en claro luego de hacer oficial la lista de convocados de Alianza Lima. De esta manera, el técnico Néstor Gorosito incluyó al joven defensor central Brian Arias, que hasta el momento solo ha tenido un partido con los íntimos.
Hay que mencionar que Brian Arias solo disputó un partido oficial por la Liga 1 temporada 2025 con Alianza Lima. Aquella vez jugó todo el partido ante ADT de visita y el resultado final fue 3-0 para los locales con doblete de Jhonny Vidales y gol de Joao Rojas.
¿Quién es Brian Arias?
Brian Arias es un futbolista de Alianza Lima, tiene 19 años y juega en la posición de defensa central. Formándose en las divisiones menores del club, el zaguero es el elegido por Néstor Gorosito para reemplazar a Carlos Zambrano.
Hay que recordar que Brian Arias tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025, vale 75 mil euros según Transfermarkt y en esta temporada 2025 fue titular ante ADT y estuvo convocado para los partidos de Copa Libertadores 2025 ante Libertad, Talleres y Sao Paulo.
¿En qué canal ver el partido entre Alianza Lima vs. Atlético Grau?
El partido entre Alianza Lima vs. Atlético Grau se podrá ver en vivo y en directo por la señal de L1 MAX. Además, también se podrá seguir online por la aplicación oficial de L1 MAX.
¿Hasta cuándo Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima?
Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026. Teniendo que analizar su futuro, lo más probable es que el cuadro íntimo lo venda antes de finalizar su vínculo.
