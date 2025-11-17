La falta de éxito en la Liga 1 2025 ha impulsado una reestructuración radical en Alianza Lima bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito. Con el objetivo de recuperar el título nacional y evitar un nuevo campeonato de Universitario de Deportes, el club ha definido una amplia lista de jugadores que dejarán la institución, según información exclusiva del diario Líbero.

Alianza Lima sacará a varios futbolistas

La medida más resonante es la posible no continuidad del máximo goleador y referente, Hernán Barcos. A pesar de su trayectoria y aprecio de la afición, el ‘Pirata’ no estaría en los planes para el proyecto 2026, lo que apunta a una renovación en la ofensiva. De confirmarse, esto significaría el fin de un ciclo en Matute y la necesidad urgente de fichar un centrodelantero de alto nivel.

Hernán Barcos en los entrenamientos con Alianza Lima. (Foto: X).

La limpieza se extiende a los jugadores internacionales que no rindieron al nivel esperado. El uruguayo Pablo Ceppelini, que llegó como una promesa, no seguirá por no cumplir las expectativas. Los argentinos Guillermo Enrique y Alan Cantero también se marcharían, dado que Alianza Lima no haría uso de la opción de compra debido a su desempeño irregular y problemas físicos.

Alianza Lima propondrá cambios fuertes

La renovación del plantel también incluye a futbolistas peruanos con menos minutos o continuidad. El arquero Ángelo Campos, el defensor Ricardo Lagos y el atacante Matías Succar son nombres en la lista de posibles bajas. La escasez de tiempo en cancha es el principal motivo para buscar nuevos horizontes, lo que permitirá al club liberar plazas y masa salarial para incorporar refuerzos de impacto.

Esta drástica decisión es parte de la estrategia de Néstor Gorosito para conformar un equipo más competitivo y con sed de victoria en 2026, con el foco puesto en el campeonato local. La ‘purga’ busca eliminar elementos que, aunque importantes en el pasado o con buen cartel, no estuvieron a la altura de la exigencia para pelear el título este año.

Salidas por confirmarse en Alianza Lima

Las próximas semanas serán cruciales para la hinchada. Alianza Lima debe moverse con rapidez y precisión en el mercado para asegurar fichajes de calidad que cumplan con la exigencia de la camiseta y el principal objetivo: destronar a Universitario y alzar nuevamente el trofeo nacional.

