La Noche Blanquiazul no será perfecta para Alianza Lima. A pocos días del esperado duelo ante Inter Miami este sábado 24 de enero, el técnico Pablo Guede deberá rearmar su once inicial debido a cinco bajas confirmadas que golpean al plantel íntimo.

Las primeras ausencias son las más sensibles y mediáticas: Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron separados indefinidamente tras el escándalo por la denuncia de agresión sexual. Ninguno de los tres estará presente en el evento, ni siquiera en la presentación oficial.

A esta dura situación se suman dos bajas por lesión. El volante ecuatoriano Fernando Gaibor no logró recuperarse a tiempo y quedó descartado para el amistoso internacional, una ausencia que limita aún más las opciones en el mediocampo.

Por su parte, el extremo Kevin Quevedo también está fuera por problemas físicos y no tendrá minutos ante el equipo de Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, en lo que será uno de los partidos más mediáticos en la historia del club.

Así anunció Alianza Lima su partido ante Inter Miami. (Foto: Alianza Lima)

Las bajas confirmadas que tendrá Alianza Lima vs. Inter Miami en la Noche Blanquiazul

Alianza Lima confirmó que tendrá cinco bajas ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul. Los cinco nombres de los jugadores que no estarán son: Carlos Zambrano, Sergio Peña, Miguel Trauco, Fernando Gaibor y Kevin Quevedo.

Con este panorama, el técnico Pablo Guede deberá apostar por variantes inesperadas en un partido que promete tribunas llenas, transmisión internacional y una enorme expectativa, aunque con un Alianza golpeado por las circunstancias.

Alianza Lima hará un Fan Fest previo a la Noche Blanquiazul. (Foto: Alianza Lima)

¿En qué canal se verá Alianza Lima vs. Inter Miami?

El partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami se podrá ver en vivo y en directo por la señal de Latina en señal abierta y L1 MAX en señal cerrada. Además, también tendrás los detalles en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora se jugará el Alianza Lima vs. Inter Miami?

Alianza Lima enfrentará a Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026 y se estima que el partido inicie sobre las 5:00 PM en el estadio de Matute.

Datos claves

Alianza Lima enfrenta a Inter Miami este sábado 24 de enero en la Noche Blanquiazul.

Zambrano, Peña y Trauco fueron separados indefinidamente tras denuncia de agresión sexual.

Gaibor y Quevedo son bajas por lesión, sumando cinco ausencias para el técnico Pablo Guede.

