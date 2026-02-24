Decisión fuerte en tienda blanquiazul. Alianza Lima analiza dejar fuera a Paolo Guerrero para el duelo clave ante UTC de Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú, en una medida que ya genera debate entre los hinchas.

La información fue revelada por el periodista José Varela en el programa Linkeados, donde aseguró que el club íntimo busca cuidar al ‘Depredador’ debido al campo sintético de Cajamarca. “Alianza Lima quiere cuidar a Paolo Guerrero y no jugaría ante UTC en Cajamarca por el campo sintético”, comentó.

La decisión no es menor, considerando que el delantero es una de las principales cartas ofensivas del equipo de Pablo Guede. Sin embargo, el comando técnico priorizaría su estado físico pensando en el calendario exigente que se viene, evitando riesgos innecesarios en una superficie que suele generar preocupación médica.

Ante este escenario, quien se perfila para arrancar como titular es Luis Ramos, delantero que tendría la gran oportunidad de liderar el ataque en un partido de alta tensión. Aún se evalúa si Guerrero viajará con la delegación, aunque la tendencia —según Varela— apunta a que tampoco integraría la comitiva.

Paolo Guerrero festejando un gol con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

El choque entre UTC y Alianza Lima se jugará este sábado 28 de febrero desde la 1:15 PM en Cajamarca, en un duelo que tiene sabor a final anticipada. Ambos equipos llegan en lo más alto de la tabla con 10 puntos, por lo que la pelea por la punta del Apertura está totalmente encendida.

Así, la posible ausencia de Paolo Guerrero abre un nuevo foco de discusión en Alianza Lima. ¿Estrategia inteligente para cuidar a su goleador o un riesgo innecesario en un partido directo por el liderato? La respuesta se conocerá en una jornada que promete máxima tensión.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. UTC de Cajamarca por el Torneo Apertura?

El partido entre Alianza Lima vs. UTC de Cajamarca se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de Movistar Deportes en su canal exclusivo L1 MAX. Además, también se podrá ver online por la aplicación de L1 MAX y en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. UTC de Cajamarca por el Torneo Apertura?

Alianza Lima vs. UTC de Cajamarca juegan este sábado 28 de febrero desde la 1:15PM en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. El cotejo es válido por la fecha 5 del Torneo Apertura y ambos clubes están en la cima con 10 puntos.

Datos claves

Alianza Lima evalúa descartar a Paolo Guerrero para el partido ante UTC en Cajamarca.

El duelo se jugará el sábado 28 de febrero a la 1:15 PM en Cajamarca.

Ambos equipos lideran el Torneo Apertura 2026 empatados con un total de 10 puntos.

