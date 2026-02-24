Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Alianza Lima toma radical decisión sobre Paolo Guerrero para su vital duelo ante UTC

Alianza Lima visita a UTC en Cajamarca para un partido trascendental por el Torneo Apertura, pero hay decisión sobre Paolo Guerrero.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Paolo Guerrero en Alianza Lima.
© Liga 1.Paolo Guerrero en Alianza Lima.

Decisión fuerte en tienda blanquiazul. Alianza Lima analiza dejar fuera a Paolo Guerrero para el duelo clave ante UTC de Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú, en una medida que ya genera debate entre los hinchas.

Publicidad

La información fue revelada por el periodista José Varela en el programa Linkeados, donde aseguró que el club íntimo busca cuidar al ‘Depredador’ debido al campo sintético de Cajamarca. “Alianza Lima quiere cuidar a Paolo Guerrero y no jugaría ante UTC en Cajamarca por el campo sintético”, comentó.

La decisión no es menor, considerando que el delantero es una de las principales cartas ofensivas del equipo de Pablo Guede. Sin embargo, el comando técnico priorizaría su estado físico pensando en el calendario exigente que se viene, evitando riesgos innecesarios en una superficie que suele generar preocupación médica.

Ante este escenario, quien se perfila para arrancar como titular es Luis Ramos, delantero que tendría la gran oportunidad de liderar el ataque en un partido de alta tensión. Aún se evalúa si Guerrero viajará con la delegación, aunque la tendencia —según Varela— apunta a que tampoco integraría la comitiva.

Publicidad
Paolo Guerrero festejando un gol con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Paolo Guerrero no jugará el Alianza Lima vs. UTC de Cajamarca

El choque entre UTC y Alianza Lima se jugará este sábado 28 de febrero desde la 1:15 PM en Cajamarca, en un duelo que tiene sabor a final anticipada. Ambos equipos llegan en lo más alto de la tabla con 10 puntos, por lo que la pelea por la punta del Apertura está totalmente encendida.

Miguel Trauco a un paso de llegar a un club histórico de la Liga 1 de Perú

ver también

Miguel Trauco a un paso de llegar a un club histórico de la Liga 1 de Perú

Así, la posible ausencia de Paolo Guerrero abre un nuevo foco de discusión en Alianza Lima. ¿Estrategia inteligente para cuidar a su goleador o un riesgo innecesario en un partido directo por el liderato? La respuesta se conocerá en una jornada que promete máxima tensión.

Publicidad

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. UTC de Cajamarca por el Torneo Apertura?

El partido entre Alianza Lima vs. UTC de Cajamarca se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de Movistar Deportes en su canal exclusivo L1 MAX. Además, también se podrá ver online por la aplicación de L1 MAX y en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. UTC de Cajamarca por el Torneo Apertura?

Alianza Lima vs. UTC de Cajamarca juegan este sábado 28 de febrero desde la 1:15PM en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. El cotejo es válido por la fecha 5 del Torneo Apertura y ambos clubes están en la cima con 10 puntos.

Publicidad

Datos claves

  • Alianza Lima evalúa descartar a Paolo Guerrero para el partido ante UTC en Cajamarca.
  • El duelo se jugará el sábado 28 de febrero a la 1:15 PM en Cajamarca.
  • Ambos equipos lideran el Torneo Apertura 2026 empatados con un total de 10 puntos.
Publicidad
Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
La FIFA apoya a la FPF y Alianza Lima con los disidentes quedan a un paso del infierno
Futbol Peruano

La FIFA apoya a la FPF y Alianza Lima con los disidentes quedan a un paso del infierno

¿Traición al Consorcio GOLPERU? Alianza Lima Alianza Lima presentó... pero se lo negaron
Alianza Lima

¿Traición al Consorcio GOLPERU? Alianza Lima Alianza Lima presentó... pero se lo negaron

Alejandro Hohberg advirtió a Alianza Lima para duelo ante Cienciano
Liga 1

Alejandro Hohberg advirtió a Alianza Lima para duelo ante Cienciano

La reflexión de Zambrano tras saber que Alianza no jugará la Liga 1
Alianza Lima

La reflexión de Zambrano tras saber que Alianza no jugará la Liga 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo