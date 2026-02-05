Hernán Barcos rompió su silencio tras acusaciones sobre supuesta mala relación con jugadores de Alianza Lima

Tras la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima, comenzaron a crecer los rumores sobre posibles roces con algunos jugadores del plantel. La atención volvió a centrarse en el tema después de las recientes declaraciones de Wilmer Aguirre sobre el ‘Pirata’.

Bajo ese contexto, el delantero argentino no dudó en salir al frente para aclarar cómo se manejaba la interna cuando él tenía la banda de capitán del cuadro ‘blanquiazul’.

Hernán Barcos respondió a las acusaciones en su contra

Durante su paso por Alianza Lima, Hernán Barcos se ganó el reconocimiento de la hinchada por su gran rendimiento, demostrando que la edad no limita su talento en el campo de juego.

Es por esto que en el programa de YouTube ‘Más que fútbol’, el ‘Pirata’ decidió romper su silencio y aseguró que siempre se ha conducido con profesionalismo durante su carrera.

“Con nadie dejé de hablar hasta el último momento que me fui. No soy así; siendo el capitán y un líder positivo, como me caracterizo, no puedo estar con un grupito sí y otro no, yo trato de estar con todo el mundo“, explicó el ‘9’.

Su presente en FC Cajamarca tras dejar Alianza Lima

La partida de Hernán Barcos sigue siendo recordada con nostalgia por los hinchas de Alianza Lima, especialmente tras observar el desempeño de algunos de sus refuerzos recientes. El atacante comenzó un nuevo capítulo en FC Cajamarca y, desde la primera fecha, dejó claro que sigue en optimas condiciones físicas para seguir regalándole goles a sus fanáticos.

El plantel cajamarquino también incluye a varios exjugadores del club ‘íntimo’, como Pablo Lavandeira, Pablo Míguez y Arley Rodríguez, entre otros. La institución tiene como meta conseguir un lugar en competencias internacionales.

