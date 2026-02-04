Ídolo principal de Alianza Lima destrozó horrible a Hernán Barcos: “Como persona, no era bueno”

El entorno de Alianza Lima se encuentra en estado de shock tras las recientes declaraciones de Wilmer Aguirre. El histórico delantero rompió el silencio en el programa Modo Fútbol y arremetió contra Hernán Barcos.

Publicidad

Publicidad

Wilmer Aguirre contra Hernán Barcos

El popular “Zorrito” no se guardó nada al referirse a la convivencia que tuvieron durante las temporadas 2021 y 2022. Según sus palabras, la relación entre ambos referentes del bicampeonato era prácticamente inexistente y cargada de tensión.

Aguirre confesó que el mal clima era evidente para quienes seguían de cerca al equipo íntimo en Matute. “Sí, no era buena la relación con Barcos; todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo vio”, sentenció con firmeza.

Publicidad

Publicidad

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue cuando el atacante nacional cuestionó la calidad humana del argentino. Si bien elogió su nivel futbolístico como uno de los mejores ‘9’ del club, sentenció: “Como persona, para mí, no era bueno”.

Hernán Barcos jugando en la temporada 2021-22 con Alianza Lima. (Foto: X).

Hernán Barcos maltrató a Wilmer Aguirre

El ídolo blanquiazul recordó un incidente específico ante Cantolao en el Miguel Grau, donde un choque casual desató su furia. Aguirre admitió que en aquel momento recibió una ola de críticas de la hinchada por su reacción contra el “Pirata”.

Publicidad

Publicidad

Además, el “Zorrito” reveló que le llegaron rumores sobre una presunta influencia de Barcos en las decisiones del club. “Tenía otros chismes que llegaron a mí; hubo algo que hizo que piense que mi permanencia vino de la mano de él”, añadió.

ver también Técnico de 2 de Mayo le tiró toda la responsabilidad a Alianza Lima para el partido de Copa Libertadores

¿Hernán Barcos no era un buen elemento?

En un análisis más profundo sobre la interna, el exdelantero sugirió que existió una división de liderazgos en la institución. Aguirre especuló que la directiva de aquel entonces se vio forzada a elegir entre la continuidad de Barcos o el fichaje de Paolo Guerrero.

Esta confesión de Wilmer Aguirre pone bajo la lupa la gestión del vestuario en los años más exitosos de la historia reciente de Alianza Lima. Las declaraciones ya generan un intenso debate entre los hinchas en redes sociales sobre el rol de sus figuras.

Publicidad

Publicidad

Wilmer Aguirre cuando estuvo en Alianza Lima. (Foto: X).

DATOS CLAVES