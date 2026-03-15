Se conoció la fecha y la hora en la que Mano Menezes dará su primera lista de la Selección Peruana

La Selección Peruana tiene su nueva etapa con Mano Menezes a la cabeza, el entrenador brasileño tendrá una misión nada sencilla en Videna. La idea es poder tener un equipo competitivo, pero claro no hay los elementos necesarios. Por lo que va a tener que luchar contra muchos obstáculos para poder tener una base sólida en la ‘Bicolor’.

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Mano Menezes, DT de la Selección Peruana (Foto: Selección Peruana).

En este caso, el brasileño dará a conocer su primera convocatoria. La cual todos esperan con caras nuevas, más que todo esperando que pueda recomponer el fútbol nacional a nivel de selecciones. Pues últimamente se vio un funcionamiento bastante pobre. Esto tanto con Óscar Ibáñez como también con Manuel Barreto.

¿Cuándo dará la lista Mano Menezes?

La primera lista de convocados de Mano Menezes en la Selección Peruana será dado el día lunes 16 de marzo desde las 10:50 horas. En este caso, el mismo entrenador será el que diga los nombres de los jugadores. Algo que no se venía haciendo hace tiempo. Sino que solo se publicaba en las redes sociales.

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Recordemos que en la era de Ricardo Gareca, se daba mucho las conferencias de prensa con la lista de convocados. Ahora eso ha cambiado, ahora el brasileño parece que adopta este estilo del ‘Tigre’, para poder dar a conocer los jugadores que formarán parte de su proceso de forma inicial.

Por otro lado, la conferencia de prensa será transmitida mediante la plataforma de Youtube. Específicamente en la cuenta de la Federación Peruana de Fútbol, en la cual se podrá apreciar de forma gratuita. Por otro lado, no se descarta que algunos medios deportivos también puedan dar la información mediante diferentes canales.

ver también La categórica calificación que le dio Ricardo Gareca a Mano Menezes como técnico de la Selección Peruana

¿Qué jugadores están confirmados en la lista de Mano Menezes?

Por el momento no hay ningún jugador que esté confirmado para este equipo. Pero si se saben los que han sido reservado y que están militando en el extranjero. Esto no los pone como fijos, pero si dejan una gran posibilidad para que puedan estar entre los llamados.

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Desde Brasil está Erick Noriega, luego en Uruguay tienen en mente a Juan Pablo Goicochea, mientras que en Israel está Adrián Ugarriza. Estos son los tres que por ahora se ha conocido que tienen carta de reserva. Ahora, se vuelve a repetir que no tienen nada confirmado por lo pronto.

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