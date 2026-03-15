Erick Delgado sale en defensa de Paulo Autuori y lo resalta en una palabra

Sporting Cristal está pasando por un momento de muchas críticas en los últimos tiempos y se habló de la posible salida de Paulo Autuori. Más bien, se indicó que había renuncia a su cargo de entrenador, no obstante este dio a conocer que no está pensando en eso. Por lo que encontró el apoyo de un exjugador que no dudó en resaltar su capacidad como DT.

Publicidad

Publicidad

Erick Delgado fue consultado sobre la situación de Autuori en el equipo. Por lo que no dudó un solo momento en dejar en claro que para él es un DT A1 para el fútbol peruano. Resaltándolo en una sola palabra al decir que tiene “Jerarquía”. Sin duda sabe muy bien que es alguien que ha tenido una gran experiencia a nivel internacional, que no muchos tienen al llegar al Perú.

“Yo creo que Paulo (Autuori) la tiene clara. Deberíamos en vez de criticarlo, deberíamos aprovechar su jerarquía y aprender bastante de lo que puede dejar, porque no va a venir otro técnico de la calidad y trayectoria que tiene Autuori“, fue la respuesta concreta que dio Delgado para ‘Así es el Fútbol’.

Eso sí, también le consultaron sobre lo que se les puede venir en la Copa Libertadores. Augurando que no les toca los más complicados en su grupo.: “Ojalá que evitemos a un Flamengo o Palmeiras, sería ideal pero esperemos que sea bueno el sorteo para Cristal“, sentenció.

Publicidad

Publicidad

¿Qué respondió Paulo Autuori sobre su salida de Sporting Cristal?

En la semana se habló con respecto a la salida de Paulo Autuori de Sporting Cristal tras la derrota contra Carabobo en casa. Pese a este traspié, consiguieron pasar a la siguiente ronda mediante los penales, que le permitieron ahora estar en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Yo no controlo eso. Yo lamento por los periodistas serios, estos no son periodistas, son blogueros y hablan cosas que nunca han ganado nada en su vida, pero tienen la posibilidad de juzgar a otro como si fuera un victorioso en su vida profesional”, fue la respuesta del entrenador brasileño ante los rumores.

ver también Sporting Cristal goleó 3-0 a Sport Boys por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026

Así fue la respuesta de Paulo Autuori:

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Datos Claves