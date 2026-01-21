Javier Mascherano sentenció lo que piensa sobre Alianza Lima antes de la Noche Blanquiazul 2026: “Es un…”

El director técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, sorprendió a la prensa internacional al analizar a su próximo rival en Perú. Durante una rueda de prensa en Estados Unidos, el “Jefecito” demostró que no deja ningún detalle al azar previo a su llegada a Lima.

Javier Mascherano habló sobre Alianza Lima

Al ser consultado por Jax Latin Media sobre el duelo en Matute, el estratega argentino llenó de elogios a la institución victoriana. Mascherano destacó la relevancia histórica del club íntimo, calificándolo como un equipo importante en Sudamérica que merece todo su respeto.

La presencia de Pablo Guede en el banquillo blanquiazul es un factor clave que el técnico de las “Garzas” tiene muy presente. Mascherano señaló que conoce bien la propuesta del nuevo entrenador aliancista, lo que anticipa un duelo táctico de alto nivel en la capital peruana.

El “Jefecito” confesó que ya tiene estudiado el funcionamiento de Alianza Lima para evitar sorpresas durante la presentación oficial del plantel. Para el Inter Miami, este amistoso representa una prueba de fuego en su gira sudamericana tras coronarse campeones de la MLS.

Javier Mascherano entrenador del Inter Miami CF. (Photo by Rich Storry/Getty Images)

La expectativa por ver a figuras como Lionel Messi y Luis Suárez enfrentando al cuadro de La Victoria ha crecido tras estas declaraciones. Mascherano dejó claro que su equipo vendrá a competir seriamente y no solo a cumplir con un compromiso de exhibición.

Con la Noche Blanquiazul 2026 a la vuelta de la esquina, las palabras del DT argentino ratifican la magnitud del evento. El Estadio Alejandro Villanueva será el escenario donde este sábado 24 de enero se midan dos potencias del continente.

¿Cuándo se jugará La Noche Blanquiazul 2025?

El partido se disputará este sábado 24 de enero a las 8:00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Las entradas están disponibles en Joinnus, y ante la falta de aforo completo, se han implementado descuentos recientes de hasta el 40% en diversas tribunas.

¿Cómo llega Inter Miami contra Alianza Lima?

Alianza Lima, dirigido por Pablo Guede, debutará oficialmente en un partido tras su participación en la Serie Río de La Plata 2026. Por otro lado, Inter Miami no contará con el delantero argentino Tadeo Allende debido a inconvenientes administrativos con su visado.

Javier Mascherano en el Audi 2025 MLS Cup Final en Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Rich Storry/Getty Images)

