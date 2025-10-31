Es tendencia:
La respuesta de Mascherano al ser consultado sobre posible llegada de Pedro Gallese a Inter Miami: “No gastamos…”

El técnico argentino respondió con firmeza ante consulta relacionada al portero nacional. Conoce lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Mascherano habló sobre la posible llegada de Gallese a Inter Miami.
Mascherano habló sobre la posible llegada de Gallese a Inter Miami.

Pedro Gallese no continuará en las filas del Orlando City debido a que no se logró llegar a un acuerdo económico satisfactorio para ambas partes. Ante esta situación, el club decidió no renovar el contrato del arquero, el cual vence en diciembre de 2026.

Pese a su destacado desempeño en la MLS, el guardameta peruano no seguirá defendiendo los colores del conjunto estadounidense. En medio de su salida, han comenzado a circular rumores que lo vinculan con el Inter Miami, equipo donde milita Lionel Messi, lo que genera gran expectativa sobre su próximo destino.

No obstante, el entrenador Javier Mascherano rompió el silencio y se pronunció con firmeza en conferencia de prensa, sorprendiendo a todos con una respuesta directa y contundente sobre el posible fichaje del ‘Pulpo’.

¿Qué dijo Javier Mascherano sobre Pedro Gallese?

Luego de que se confirmaran los retiros de Jordi Alba y Sergio Busquets, el técnico argentino deberá hacer ajustes en el equipo, y el nombre de Pedro Gallese surgió con fuerza en Miami.

Sin embargo, todo quedó en especulaciones, ya que el exfutbolista del Barcelona aclaró: “No hablamos de futbolistas que están en otros clubes. Estamos en una etapa importante, no gastamos energías en rumores”.

Pedro Gallese en Orlando City

Tras la dolorosa derrota ante el Chicago Fire por la Wild Card de la MLS, Orlando City quedó fuera de toda posibilidad de disputar los playoffs. En total, el equipo disputó 40 partidos a lo largo del año entre la MLS, la US Open Cup y la Leagues Cup, recibiendo 63 goles y manteniendo su arco invicto en nueve encuentros.

Desde su llegada en 2020, Pedro Gallese se consolidó como titular indiscutible en el equipo de Florida y realizó campañas sobresalientes, aunque solo logró conquistar un título: la US Open Cup 2022. Su rendimiento se vio reconocido con múltiples distinciones individuales, incluyendo la nominación a mejor portero del año en 2023 y a la mejor atajada del torneo en las temporadas 2024 y 2025.

