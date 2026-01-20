La Liga 1 ya puso sobre la mesa la fecha tentativa para el primer gran golpe del 2026: el clásico entre Universitario y Alianza Lima se jugaría el fin de semana del viernes 3, sábado 4 o domingo 5 de abril, con un escenario confirmado que eleva aún más la expectativa: el estadio Monumental.

La propuesta ya empezó a generar ruido en el fútbol peruano. No es un partido más. Se trata del primer clásico oficial del 2026, en un contexto cargado de tensión deportiva, con Universitario defendiendo su protagonismo reciente y Alianza Lima buscando reafirmar su proyecto con Pablo Guede al mando.

Que el duelo se juegue en el Monumental no es un detalle menor. El coloso de Ate suele ser un factor determinante en este tipo de partidos, tanto por el marco de público como por la presión que ejerce sobre el rival. Para la ‘U’, es una oportunidad de marcar territorio; para Alianza, un desafío de carácter y personalidad.

Además, la fecha propuesta llega en un tramo clave del campeonato, la jornada 9 del Torneo Apertura. Para ese momento, ambos equipos ya deberían mostrar una identidad clara, con sus refuerzos asentados y los esquemas más definidos. El clásico podría convertirse en un termómetro real de quién está mejor preparado para pelear el título.

La fecha del clásico entre Universitario vs. Alianza Lima

Si no hay contratiempos, Universitario vs. Alianza Lima será entre el 3 y 5 de abril, el primer gran espectáculo del año en la Liga 1. Un clásico que promete estadio lleno, máxima tensión y un mensaje claro: el 2026 se empieza a definir en abril.

Desde la hinchada, la reacción fue inmediata. El anuncio activó la cuenta regresiva en redes sociales y reavivó una rivalidad que nunca descansa. Entradas, operativos de seguridad y decisiones arbitrales ya empiezan a debatirse, incluso cuando la fecha aún no es oficial al 100%.

El clásico entre Universitario vs. Alianza será en la fecha 9 del Torneo Apertura. (Foto: Liga 1)

¿Cómo quedó el último clásico del 2025?

El último clásico entre Universitario vs. Alianza Lima fue el 24 de agosto del 2025 y fue un empate sin goles en el estadio Monumental.

¿Quién será local en el primer clásico del 2026?

Universitario será local en el primer clásico del 2026, puesto que se jugará en el Monumental en la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

Datos claves

Universitario vs. Alianza Lima se jugaría tentativamente entre el 3 y 5 de abril 2026.

El escenario confirmado para el clásico será el Estadio Monumental en Ate.

El partido corresponde a la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1.

