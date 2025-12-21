Alianza Lima terminó la temporada 2025 de manera irregular. Aunque destacó en el ámbito internacional, no pudo mantener la misma consistencia en el torneo local y cerró el año en la cuarta posición, clasificando a la Copa Libertadores como Perú 4.

Tras este resultado, uno de sus grandes referentes, Jefferson Farfán, sorprendió al romper su silencio y emitir fuertes críticas hacia la directiva del club ‘blanquiazul’.

Jefferson Farfán arremetió contra la dirigencia de Alianza Lima

Durante una entrevista para el programa ‘Qué tal cancha’, Jefferson Farfán expresó su gran descontento con la gestión de Alianza Lima, club al que sigue de cerca por ser hincha confeso.

Bajo ese contexto, la ‘Foquita’ indicó que, aunque actualmente se encuentra algo distante, no puede ocultar su evidente descontento por las decisiones que ha tomado la directiva en los últimos años. Sin embargo, reconoció que ha habido una leve mejora desde la llegada de Franco Navarro.

“Trato de mantenerme un poco alejado porque no me gusta cómo se maneja el club. Ahora ha mejorado desde que entró Franco (Navarro), pero cuando me fui no me gustó la situación. Podría opinar y posiblemente me escucharían, aunque en ocasiones que he manifestado mi punto de vista, creo que no me han prestado atención. Ahí están los resultados“, reveló el exfutbolista.

Reveló lo que sucedió tras el bicampeonato en 2022

Posterior a ello, el popular ’10 de la calle’ rememoró cómo varios jugadores fueron despedidos tras conseguir el bicampeonato en 2022, dejando en evidencia su fuerte descontento por la ruptura de un grupo que se encontraba muy unido.

“Cuando me fui en el segundo año, resultó muy complicado y doloroso que un equipo bicampeón dejara fuera a seis o siete jugadores. El grupo ya estaba formado y existía una unión. Tenías un jugador como Wilmer Aguirre, que es de la casa, y al colombiano Arley Rodríguez, que estaba en buen momento. Había un grupo muy bueno, un equipo campeón no se toca“, explicó.

Alianza Lima, campeón nacional en 2022 (Liga 1).

¿Qué dijo sobre el tricampeonato de Universitario?

Finalmente, Farfán sorprendió al destacar el excelente desempeño de Universitario, tomando al cuadro ‘crema’ como ejemplo para resaltar la fuerte cohesión que se mantiene en un plantel que ha compartido muchos años juntos. “Ahí se ve lo que está pasando en la ‘U’. Los resultados lo dicen solos“, sentenció.

DATOS CLAVES

Jefferson Farfán criticó a la directiva de Alianza Lima por las decisiones tomadas tras el 2022.

El exfutbolista cuestionó el despido de siete jugadores, incluidos Wilmer Aguirre y Arley Rodríguez.

Farfán reconoció una mejora en la gestión del club tras la llegada de Franco Navarro.

