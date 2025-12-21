En un agresivo mercado de fichajes donde Alianza Lima busca recuperar el título nacional, la dirigencia, a través del Fondo Blanquiazul, no solo se enfoca en refuerzos de renombre, sino también en proteger su patrimonio juvenil. El club ha puesto la mira en Mauricio Arrasco, una de sus promesas con mayor proyección, para evitar que talentos emergentes se marchen sin consolidarse en el primer equipo.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima prepara esta importante renovación

Según el periodista Gerson Cuba, el club íntimo ha avanzado significativamente para asegurar la continuidad de Arrasco. “Todo está encaminado para que Mauricio Arrasco continúe en Alianza Lima”, informó Cuba. El acuerdo inicial sería por dos temporadas, con la opción de extender el vínculo por una tercera si se cumplen ciertos objetivos.

Mauricio Arrasco juega en Alianza Lima. (Foto: X).

Esta renovación se alinea con una política de “blindaje de potrillos”, una medida estratégica tras el 2025, un año en el que la falta de recambio y la escasa participación de jóvenes fueron duramente criticadas por la hinchada y la prensa especializada. Arrasco es un volante creativo, destacado por su capacidad de desequilibrio y por su buen rendimiento en formativas y en sus recientes cesiones.

Publicidad

Publicidad

Pablo Guede debe decidir el futuro de este crack

No obstante, su incorporación definitiva al plantel principal para la campaña 2026 no está asegurada. El cuerpo técnico, liderado por Pablo Guede, lo evaluará minuciosamente durante la pretemporada. Este periodo será clave para determinar si el joven futbolista está listo para competir por un puesto en la rotación o si una nueva cesión sería más beneficiosa para su desarrollo.

ver también Eddie Fleischman exigió la salida de Carlos Zambrano tras polémicas declaraciones sobre indisciplinas

ver también Mercado de Fichajes: Lo último que se sabe de la de la llegada de Nicolás Díaz por Alianza Lima

Ante la posibilidad de un préstamo, ya hay clubes interesados. El FC Cajamarca emerge como el principal candidato para obtener los servicios del jugador, ofreciéndole la valiosa oportunidad de foguearse en la altura y ganar la experiencia necesaria en la Liga 1 que sería difícil de conseguir inicialmente en un mediocampo aliancista con múltiples refuerzos extranjeros.

Mauricio Arrasco pertenecerá a Alianza Lima

Con la firma de Arrasco, Alianza Lima equilibra su estrategia entre la necesidad de jerarquía inmediata y la sostenibilidad a largo plazo. Es una apuesta por el talento de la casa, asegurando que, ya sea brillando en Matute o destacando en provincias, el futuro contractual del jugador permanezca ligado al club, consolidando una estructura deportiva más sólida para los desafíos venideros.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE