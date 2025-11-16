Jugador de Alianza Lima causó preocupación tras llamativos mensajes en redes sociales: “Una pesadilla…”

En las últimas horas surgió inquietud por la situación de Jean Pierre Archimbaud, jugador de Alianza Lima, después de que varios miembros de su familia publicaran mensajes de apoyo para él en redes sociales.

Archimbaud arribó a La Victoria tras su destacado paso por Melgar, club con el que firmó una sobresaliente temporada 2024 que le abrió las puertas del equipo de sus amores. Sin embargo, este año no ha sido sencillo para el volante, especialmente por la lesión que sufrió en el brazo meses atrás.

No obstante, cuando parecía que finalmente tendría más oportunidades de jugar, se conoció que el futbolista de 31 años podría haber sufrido una nueva lesión. Esta situación se infiere a partir de los mensajes de aliento que le enviaron sus familiares a través de redes sociales.

¿Qué pasó con Jean Pierre Archimbaud?

Yara Lora, esposa de Jean Pierre Archimbaud y madre de sus hijos, le dedicó un emotivo mensaje deseándole pronta recuperación y asegurando que lo acompañará en este difícil momento.

“Amor, aquí estamos otra vez. Mismo lugar, casi misma hora, esperando que me digan que ya puedo subir a verte. Una pesadilla, algo que ni en nuestros peores sueños imaginamos que nos volvería a pasar. No te mereces pasar por esto, no otra vez. Sé que cuando menos lo pensemos estaré otra vez en la fila 15 viendo lo bien que le pegas a la pelota y cumpliendo este sueño tan grande de jugar por Alianza“, fue parte del mensaje que escribió Lora en Instagram junto a un video de su presentación en el club ‘blanquiazul’.

Su hermano, Luigi Archimbaud, también le dedicó un mensaje lleno de sentimiento: “El futbolista está propenso a lesionarse, pero la familia nunca está preparada para ello. Lo que más duele que en 11 años de carrera no te pasó nunca y justo ahora te pasa de todo. Volverás más fuerte y mejor que nunca, saldrás pronto de esta pesadilla hermano”.

¿Qué se sabe sobre la lesión de Jean Pierre Archimbaud?

Hasta el momento, desde Alianza Lima no han precisado la gravedad de la lesión, aunque todo indica que el jugador estará fuera de las canchas por varias semanas y podría perderse la recta final del torneo.

