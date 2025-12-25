¿A pedido de Hernán Barcos? FC Cajamarca ficha a otro futbolista de Alianza Lima

FC Cajamarca continúa reforzándose de cara a lo que será su regreso a la Primera División del fútbol peruano en la temporada 2026, y es por esto que el club tendría en la mira a una joven promesa de Alianza Lima. ¿Habrá sido una solicitud de Hernán Barcos?

FC Cajamarca ficha a otro jugador de Alianza Lima

Según lo informado por el periodista deportivo Ernesto Jerónimo Macedo, el recién ascendido FC Cajamarca ya trabaja en la conformación de su plantel para el 2026, y el primer refuerzo proveniente del cuadro ‘íntimo’ sería un lateral derecho.

Se trata de Carlos Gómez, joven futbolista de 20 años perteneciente a Alianza Lima. Durante la temporada apenas tuvo minutos bajo la conducción de Néstor Gorosito: fue titular únicamente en tres encuentros del Torneo Apertura y no sumó minutos en el Clausura.

Cabe resaltar que, donde sí ha logrado mayor continuidad es en la Liga 3, ya que fue titular en ocho cotejos y, durante la fase final del certamen, disputó cinco, aunque no registró goles ni asistencias.

¿Qué se sabe sobre el futuro de Hernán Barcos?

El periodista Diego Sotomayor brindó información sobre la situación actual de Hernán Barcos y explicó que, aunque el delantero recibió una propuesta muy atractiva de FC Cajamarca, todavía no ha firmado contrato.

Asimismo, aclaró que, pese al acercamiento con la hinchada —reflejado en publicaciones junto a su familia—, aún quedan aspectos por resolverse, especialmente en lo económico, ya que el acuerdo contempla un financiamiento dividido entre el club y socios o auspiciadores (50% cada uno).

El mencionado comunicador también señaló que el entorno del ‘Pirata’ fue el que tomó contacto con Sport Boys para conocer si la oferta presentada semanas atrás continuaba vigente, y aseguró que la respuesta del club ‘chalaco’ fue favorable, aunque aún restan algunos aspectos por afinar.

