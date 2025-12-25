¿Problemas con la Noche Crema? Franco Velazco se pronunció al respecto y envió mensaje a la PNP

El titular del Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, dejó en claro que no existe posibilidad de que Universitario y Alianza Lima disputen sus encuentros de presentación el mismo día, es decir, el sábado 24 de enero de 2026, pese a que ambos clubes lo anunciaron y lo tienen previsto en su calendario.

En redes sociales comenzó a circular una reciente declaración de Franco Velazco, administrador del cuadro ‘crema’, en la que se refiere a la Noche Crema 2026 y a la posibilidad de que el evento no cuente con las garantías otorgadas por las autoridades.

El mensaje de Franco Velazco a la PNP

“En realidad no sé por qué se creó el tabú de que la Policía no tiene la capacidad de manejar dos espectáculos deportivos o dos eventos, si así lo quieres calificar, en Lima. Creo que La Policía del Perú tiene la capacidad de cuidar, proteger, la realización de los dos eventos”, señaló Velazco en diálogo con Omar Dávila.

Posterior a ello, el dirigente precisó que tanto la Noche Crema como la presentación de Alianza Lima se llevarán a cabo en escenarios distintos de la ciudad.

“Hemos presentado todos los papeles, un solo expediente. ¿No sé qué habrán hecho los demás? Nosotros siempre en el Monumental, la misma fecha, mismo horario, mismo aforo, no hemos cambiado nada. Hicimos solamente una rectificación porque precisamos el club del fútbol que iba a llegar. Al margen de ello, creería que la Policía está totalmente capacitada para cuidar dos eventos, tres eventos sin ningún problema”, explicó.

¿Qué dijo el Ministro del Interior?

Durante una entrevista con RPP, Vicente Tiburcio informó que en los próximos días su despacho reunirá a representantes de Universitario de Deportes y Alianza Lima para buscar una solución a esta situación.

“No nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Entonces, se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar. Entonces, tienen que ver otra fecha para poder garantizar estos dos partidos”, expresó.

DATOS CLAVES

Franco Velazco, administrador de Universitario, afirmó que la Policía Nacional está capacitada para manejar ambos eventos.

El ministro Vicente Tiburcio reiteró que no es prudente realizar ambas presentaciones el 24 de enero.

