¿Qué pasará con Alan Cantero y Alianza Lima?: tras el descenso de Godoy Cruz en Argentina

El panorama contractual y deportivo que rodea al argentino Alan Cantero ha tomado un giro inesperado. Tras confirmarse el descenso de Godoy Cruz a la Primera B Nacional de Argentina, el futuro del atacante se ha convertido en un punto de máxima tensión en La Victoria. Si bien el plazo inicial de la opción de compra que tenía Alianza Lima sobre el jugador ya venció, el retorno de Cantero al club mendocino, ahora de segunda categoría, es visto en Perú como una oportunidad de oro para renegociar su permanencia.

¿Alianza Lima se quedaría con Alan Cantero?

La situación del delantero es clara: su préstamo con Alianza Lima finaliza en diciembre de 2025 y Godoy Cruz, dueño de su ficha, esperaba una venta total, con una cifra que rondaba los 700 mil dólares por el 100% del pase, un monto que resultaba elevado para las aspiraciones del club íntimo. La no ejecución de la opción de compra antes del 15 de noviembre parecía sentenciar el regreso del jugador a Argentina. No obstante, el descenso del “Tomba” ha modificado drásticamente el poder de negociación de ambos equipos.

Alan Cantero jugando en Alianza Lima. (Foto: X -Paloma Del Solar).

El factor principal que beneficia a Alianza Lima es la desvalorización económica y deportiva que sufre Godoy Cruz. Al caer a la B Nacional, el club argentino verá mermados sus ingresos por derechos de televisión y patrocinios, lo que obliga a las directivas a reducir costos y buscar liquidez. En este contexto, la necesidad de desprenderse de jugadores con contratos de Primera División, como Cantero, se vuelve una prioridad, haciendo que el club esté mucho más abierto a negociar a la baja el valor de su pase.

¿Alan Cantero está cerca de seguir en Alianza Lima?

Desde el punto de vista deportivo, Alan Cantero ha manifestado su firme deseo de permanecer en Alianza Lima, club donde ha logrado continuidad y adaptación a la Liga 1. Este interés mutuo, sumado a la urgencia de Godoy Cruz por liberar espacio salarial, coloca a la directiva blanquiazul en una posición de fuerza. La estrategia pasa por aprovechar que el equipo argentino necesitará capitalizar la venta o el nuevo préstamo del jugador antes de tener que reincorporarlo a una categoría inferior, donde su valor de mercado continuará cayendo.

La definición de este caso se espera que sea inminente. El delantero es un activo importante para Alianza Lima, especialmente considerando el rendimiento que mostró en momentos clave de la temporada. Aunque las negociaciones se retoman fuera del marco de la opción de compra inicial, el entorno peruano confía en que las nuevas condiciones de Godoy Cruz permitirán alcanzar un acuerdo beneficioso, posiblemente con un precio de venta final significativamente inferior al estipulado originalmente.

Alianza Lima debe esperar la definición absoluta

De no concretarse un nuevo acuerdo en los próximos días, el partido de la última jornada del Torneo Clausura, a jugarse el próximo domingo, marcaría la despedida de Alan Cantero de la camiseta blanquiazul, obligándolo a retornar a la segunda división del fútbol argentino. Sin embargo, la ventaja negociadora que el descenso le ha otorgado a Alianza Lima mantiene viva la esperanza de su continuidad para la siguiente temporada.

