“La pretemporada más dura de mi carrera”: Interna de Alianza Lima destaca trabajos de Pablo Guede

El regreso de Alianza Lima tras su participación en la Serie Río de la Plata 2026 no solo trajo conclusiones futbolísticas, sino también revelaciones sobre el rigor físico del equipo. Gianfranco Chávez, uno de los refuerzos que genera más expectativa, fue el encargado de exponer la intensidad que se vive en la interna íntima.

Alianza Lima al mando de Pablo Guede

En declaraciones para Jax Latin Media, el ex defensor de Sporting Cristal fue contundente al evaluar las primeras semanas bajo el mando de Pablo Guede. El zaguero confesó que, a pesar de su experiencia en el fútbol profesional, nunca había enfrentado una exigencia similar a la actual pretemporada.

“Ha sido la pretemporada más dura de mi carrera”, afirmó Chávez a su llegada al país con la delegación blanquiazul. Sus palabras confirman que la metodología de Guede no negocia el esfuerzo físico, buscando que el plantel llegue en un estado de forma óptimo para el debut oficial.

Más allá del aspecto físico, el jugador reveló un cambio táctico fundamental que viene ensayando el técnico argentino. Chávez sorprendió al mencionar que está siendo probado en una zona poco habitual para él: el medio sector.

Gianfranco Chávez trabajando en Uruguay con Alianza Lima. (Foto: X).

“Recién tengo cuatro entrenamientos jugando de ‘6’”, detalló el futbolista, dejando entrever que Guede busca aprovechar su salida limpia y capacidad de marca en la zona de contención. Este movimiento estratégico podría ser una de las grandes novedades de Alianza Lima para el torneo 2026.

Con la mira puesta en la Liga 1, el grupo parece haber cerrado filas en torno a la idea del nuevo comando técnico. La adaptación de los refuerzos a este ritmo frenético será vital para que el club victoriano recupere el protagonismo y la solidez defensiva que el hincha exige.

¿En qué puesto jugará Gianfranco Chávez?

El cambio de Gianfranco Chávez de defensa central a volante central, impulsado por Guede, representa una jugada arriesgada. Sin embargo, este no es un puesto completamente nuevo para él, ya que durante su etapa en las categorías inferiores de Sporting Cristal, jugó en esa posición, aprovechando su buena agilidad y capacidad de anticipación.

¿Dónde trabajó Alianza Lima su pretemporada?

Alianza Lima completó la mayor parte de su preparación física en Uruguay, utilizando las modernas instalaciones de alto rendimiento durante la Serie Río de la Plata. El club ‘blanquiazul’ finalizará su pretemporada con un encuentro amistoso final en Lima antes del comienzo de la temporada oficial.

Gianfranco Chávez fichado esta temporada en Alianza Lima. (Foto: X).

