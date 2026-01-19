Es tendencia:
Pablo Guede definió en una sola oración la gran victoria contra Colo Colo en Uruguay: “Para mí es…”

Alianza Lima después del triunfo contra Colo Colo por la Serie Río de la Plata. Tuvo una reflexión bastante profunda mediante Pablo Guede.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Pablo Guede habló tras el triunfo ante Colo Colo en Uruguay.
© GeminiPablo Guede habló tras el triunfo ante Colo Colo en Uruguay.

El técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, mostró su satisfacción tras el reciente triunfo ante Colo Colo en tierras uruguayas. El estratega destacó que la clave del éxito no estuvo solo en el marcador, sino en la ejecución táctica de sus dirigidos.

Pablo Guede resumió lo de Alianza Lima

Para el entrenador argentino, la identidad de su equipo comienza en el momento exacto en que se pierde la posesión. “Para mí es súper importante que cuando perdamos la pelota presionemos”, afirmó Guede, subrayando la agresividad defensiva como un pilar innegociable.

El dominio territorial fue evidente durante el encuentro, logrando encerrar al “Cacique” en su propia área durante largos tramos. Guede valoró que sus jugadores entendieran la importancia de no dejar espacios para la salida limpia del rival.

La solidez del conjunto blanquiazul se basó en el sacrificio colectivo para recuperar el esférico de forma inmediata. Según el técnico, este esfuerzo defensivo es lo que otorga la libertad necesaria para atacar con mayor fluidez y confianza.

Imagen
Pablo Guede con la plana dirigencia de Alianza Lima. (Foto: X).

“Eso es lo primero en lo que debíamos trabajar para tener solidez”, explicó el DT sobre el funcionamiento de su bloque. La premisa es clara: si los once jugadores se comprometen a recuperar el balón, el equipo gana tranquilidad para proponer su juego.

Con este resultado, Alianza Lima envía un mensaje de autoridad en su preparación internacional de cara a los próximos retos oficiales. La “era Guede” empieza a mostrar una cara intensa, solidaria y, sobre todo, muy asfixiante para sus oponentes.

Alianza Lima demostró carácter y venció a Colo Colo en la Serie Río de la Plata

¿Qué historia tiene Pablo Guede con Colo Colo?

Pablo Guede tuvo un paso exitoso por Colo Colo, lo que le daba un tinte especial a este enfrentamiento táctico. El encuentro se disputó en Uruguay como parte de la pretemporada internacional de ambos clubes.

¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima, enfocando su preparación en mejorar la efectividad de cara al arco, se alista para la esperada Noche Blanquiazul 2026. En este evento, que se llevará a cabo el sábado 24 de enero a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva, el equipo dirigido por Pablo Guede se presentará oficialmente ante su hinchada y se enfrentará a Inter Miami. Este partido servirá como la prueba final antes de su debut en la Liga 1 a finales de mes, donde se medirán ante Sport Huancayo.

Imagen
Pablo Guede sueña con hacer historia en Alianza Lima. (Foto: X).

